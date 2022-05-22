滑翔傘空襲西貢農莊毀植物　降落點非許可區　民航處跟進加強巡邏

滑翔傘讓人在空中自在翺翔，享受飛一般的感覺，但近年着陸意外頻生，令人關注其安全。上周西貢沙角尾有農莊負責人在網上分享影片，投訴近期許多滑翔傘人士在其農莊一帶降落，破壞了農莊設施及農作物，他擔心會對附近村民的人身安全及財物構成危險，考慮向民航處反映意見。



據知，滑翔傘人士主要想在農莊以東一塊草坪降落，疑因技術問題才誤闖農莊，出現多次亂闖亂降的危險場面。民航處回覆指，就農莊事故已要求相關警區加強巡邏，並敦促相關組織提醒滑翔傘飛行活動人士遵守香港法例和安全指引。



農莊負責人朱先生受訪時稱，幾年前已有滑翔傘人士在農莊附近盤旋及降落。而農莊以東數十米有一處草坪（沙角尾村附近），以前有人在草坪插上旗幟，疑用作識別降落點。他相信有滑翔傘人士因技術不足，才誤闖其農莊，由於滑翔傘降落時具衝力，會破壞農莊設施及農作物，幾年前農莊職員曾向民航處投訴，情況才得以改善。

但近一年滑翔傘人士「故態復萌」，又降落在農莊位置，朱已多次拍攝到相關影片。上周他在社交平台上載滑翔傘飛行員「空襲」農莊的片段，他指該人降落時毀壞農作物及瓜棚，破壞範圍不大，經協商後願意賠償數百元。朱表示，農莊主要是出租格仔田予假日農夫耕種，直言農夫用數個月時間栽培農作物，若被滑翔傘人士破壞，難免不滿，且瓜棚及圍網等設施一旦破損，往往需花費數百元維修及重建。

朱形容天氣及風勢良好時，西貢一日可見十數個以上滑翔傘在天空翺翔，倘滑翔傘飛行員技術良好、能控制自如，其實問題不大，惟他發現有部份飛行員經驗不足誤闖農莊，擔心會對附近村民的安全及財物構成危險，故考慮再向當局反映意見。

+ 2

Micky von Wachter指，滑翔傘飛行員在昂平起飛，亦會在昂平降落。(翁鈺輝攝）

記者上周一連兩日到馬鞍山昂平視察，發現昂平有多名滑翔傘人士帶備滑翔傘飛行具及其他安全裝備，準備在昂平起飛。其中有30年玩滑翔傘經驗的Micky von Wachter受訪時指，一般玩家在昂平起飛，亦會在昂平原位降落。他坦言沒看過滑翔傘飛行員誤降農莊的片段，故無法評論。不過Micky解釋，如果飛行員受天氣及風勢影響，甚至遇上突發事故，亦可選擇在其他地方緊急降落，惟降落時如對附近人士造成財物損毀，飛行員理應負責。

記者其後到朱先生提及的西貢沙角尾村草坪視察期間，直擊一名滑翔傘飛行員在草坪上空盤旋，以及慢慢降落在草坪上，但翻查「香港滑翔傘協會」網頁資訊，當中有關馬鞍山的場地指南，清楚列明沙角尾一帶並非在民航處劃定的滑翔傘範圍，並要求滑翔傘飛行員請勿在滑翔傘區域外降落。

香港滑翔傘協會安全主任趙浩南接受訪問時指，滑翔傘飛行員如在馬鞍山昂平起飛，按規定要在昂平原地降落，而農莊及以東的草坪並不屬於民航處劃定的許可飛行區域，理應上不可在此降落。惟趙補充，有時因天氣轉差、氣流變弱，或太多行山人士等原因，亦會減少可降落的地點及阻礙原地降落，他估計沙角尾一帶的草坪屬區內人流較少的地方，不排除有飛行員為避開人群，才選擇到在此緊急降落。不過他亦聽聞有滑翔傘飛行員因住西貢或西貢有車歸家，才貪方便到降落西貢，趙形容此行為自私。

趙浩南提到，在馬鞍山昂平滑翔的飛行員，需要有第三級別資歷，在教練指導下飛行，亦要達到第二級別資歷。趙表示，滑翔傘在天空飛行時速約為每小時35公里，降落時會減速至每小時20公里。他續指，一個擁有第三級別資歷的飛行員有能力在半徑25米範圍內準確降落，不會偏離太多。而他認同飛行員如在降落時損毀他人財物，理應要負責。

趙浩南提醒市民如有意學習滑翔傘，應找合資格的教練上堂。另外，他建議市民可到香港滑翔傘協會網頁瀏覽飛行資訊及場地指南，以及到民航處網頁了解《滑翔傘活動安全指引》，而且玩滑翔傘時要留意法規，以免觸犯《1995年飛航（香港）令》（第448C章）（《飛航（香港）令》）。

民航處跟進事件：已要求相關警區加強巡邏

民航處回覆《香港01》查詢時指，就西貢農莊的事故，民航處已要求相關警區加強巡邏，並已再次敦促香港滑翔傘協會及香港滑翔傘聯會，提醒滑翔傘飛行活動人士遵守香港相關法例和安全指引。民航處會因應所得資料，作出適當跟進。同期沒有人因操作滑翔傘違反《1995 年飛航（香港）令》（香港法例第448C章）第 48 條而被檢控。而根據記錄，過去兩年（即2020年至2021年），民航處共接獲8宗事故並已作出跟進。