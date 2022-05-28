旺角謀殺案｜情侶追債遭黑幫伏擊一死一傷　警拘主腦刀手等6兇徒

旺角周五（27日）凌晨發生謀殺案。一對中年情侶登門到砵蘭街的釣魚機賭檔，追收10多萬元借款時，遭黑幫伏擊，46歲姓張男子遭亂刀斬死，身體幾乎被橫劏一半，其59歲女友則受硬物襲擊暈倒一小時。西九龍總區重案組接手案件，拘捕6名疑犯，當中4男2女，包括主腦及刀手等，各人均有黑社會背景。 消息指，警方正追查案中關鍵人物「白粉麗」下落。



男死者身中多刀 身體幾乎被橫劏一半

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，昨日（27日）凌晨，案中男死者偕女傷者（兩人為情侶關係）前往砵蘭街299號一個賭博場場所，因金錢問題與兩名兇徒發生爭執，其中一名兇徒用電話召集同黨到場幫手。幾分鐘後，另外8名兇徒，分別乘坐兩輛私家車到達現場，進入上址後，多名兇徒不由分說向兩人用刀及硬物施襲，整個施襲過程歷時約1分鐘，完事後眾人逃之夭夭。

女傷者其後報警求助，救護員將他們送院治理，男死者不幸身中多刀，其後於凌晨1時47分被證實死亡。據悉，男死者身中4至5刀，其中頭部、前腹、膊頭均有中刀，其中一處致命傷，傷口橫跨頸至腰背部，幾乎劏開死者一半。女傷者則沒中刀傷，但曾遭硬物襲擊，導致手部骨折，目前仍在留醫。

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警方迅速破案拘6兇徒 一疑犯欲潛逃泰國機場落網

經過情報搜集，探員於事發後幾小時後，昨日(27日)上午9時，在旺角一單位內，以謀殺罪名拘捕一名37歲主要男兇徒，相信當時他身處兇案現場，負責指揮整個施襲行動。其後，警員於下午及晚上，分別在深水埗、機場、旺角區，再拘捕多兩男兩女（年齡介乎20至34歲），當中3人被控以謀殺罪，其餘一名女子罪名為協助罪犯。警方相信他們有份參與襲擊，安排運送兇徒、接應等工作。其中一名在機場被拘捕的男子，當時手持一張前往泰國的單程機票，準備潛逃。

警方今（28日）繼續拘捕行動，在旺角區內拘捕多一名34歲男兇徒，被捕人數合共增至6人，所有被捕人士涉三合會背景，現正被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。另外，警方亦在今日較早時分，在西貢馬游塘村、大角咀，尋獲肇事兩輛車，並於車上找到涉案兇器，為兩把刀具。警方指，調查工作將繼續進行，有信心會將未落網的兇徒，緝拿歸案。

警方正追查案中關鍵人物「白粉麗」下落

據悉，案中姓張女傷者（59歲）疑早前借了十多萬元予友人「白粉麗」，債務已拖欠數年，張女早前在街上遇到對方，曾出言侮辱，不排除有人懷恨在心。張女周四（26日）晚收到可疑電話通知債仔所在的位置後，遂聯同姓張（46歲）男友前往砵蘭街299號一非法釣魚機賭檔內追債，詎料遭多人伏擊，釀成兇案。消息稱「白粉麗」由始至終，並沒有出現於兇案現場，37歲男主謀與「白粉麗」則屬朋友關係，懷疑代為出面傾數，卻釀成命案。由於「白粉麗」是案中關鍵人物，警方正追尋其歸案協助調查。