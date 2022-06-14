吊船兩死工傷｜家屬殮房悲傷認屍　地面狹窄改天台安裝吊船出事

港島半山聯邦花園（或稱聯邦花苑）吊船墮地兩死工傷，今（14日）晨9時許，兩死者李耀暉（52歲）及翁偉文（56歲）親友到西環殮房認屍，11時左右黯然離開，並無作出回應。據了解，兩死者為公證行派來的驗船師傅，教導工程承辦商工人操作吊船，當時有工程師在場，豈料兩人試船期間，突然鋼纜斷裂連人帶船墮下，當場傷重死亡。



據了解，兩死者原本在地面安裝吊船，但因現場地面較狹窄，改為天台安裝，結果順便於天台教援工人操作吊船，殊料發生意外。

香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康表示，今次出事的吊船為懸掛式吊船，一般用作外牆維修工程，可以載重250公斤，足夠承載兩人，這款懸掛式吊船共四條鋼索，其中兩條為輔助鋼索，套着防墮器，一旦吊船出現不尋常急墜，防墮器便會將吊船鎖死，今次連人帶船墮地粉碎，非常罕見。

邱稱，另一令人不解地方是兩死者雖佩帶安全帶，但安全繩斷裂，一般情況下，安全繩會扣穩大廈固定物，防止吊船急墜，連人帶船墮下，減少傷亡，但今次吊船鋼索及安全帶均無發揮作用，極之不尋常，促勞工處徹查原因。

工業傷亡權益會表示，今晨職員陪同死者家屬前往西環殮房認領遺體，感謝市民及各方關注和捐款協助家屬渡過燃眉之急。據消息所指，意外現場有工程師為吊船的結構進行檢驗，兩死者當時在吊船上進行測試，並教受其他在場工人使用吊船。有機會是因為意外現場位置的限制，導致吊船需要在高處安裝和測試，未能在離地較近的地方進行。同時，亦有可能是整個組建的設計不夠穩妥，致使吊船下墮。

兩名工人墮下當場死亡。（讀者提供）

事發昨（13日）晨11時許，兩名死者疑因應大廈準備進行外牆維修，剛登上吊船，指導其他工人操作吊船，吊船其中兩條鋼懷疑斷裂，連人帶船從約20樓（約60米高）墮下至地面，當場死亡。勞工處已向有關承建商或僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該處所搭建、更改、拆卸及使用吊船。