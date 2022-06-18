彈票黨｜中年婦網售$7萬Hermès袋中伏　警拘一名詐騙集團骨幹成員

警方表示，早前接獲一名姓陳（48歲）女子報案，她指於網上購物平台放售一個約值7萬元的Hermès（愛馬仕）名牌手袋，期間一名男子假稱有意購買，相約她於港鐵尖沙咀站交收，對方以空頭支票付款至事主的戶口，令她誤以為成功收款，惟其後支票無效被「彈票」，事主懷疑受騙報警。



警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，交由油尖警區刑事調查隊追查，發現有人為掩飾幕後主腦身份，僱用速遞平台員工與事主交收貨物，逃避警方的追查及增加調查難度。油尖警區刑事部經深入調查及分析大量情報後，鎖定疑犯身份，昨日（17日）在油麻地拘捕一名姓萬（43歲）男子。警方相信他為詐騙集團的骨幹成員，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口是否已收到涉及的款項、以及留意轉帳單據的真偽；賣家應該在確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。同時，警方亦建議個人賣家盡量避免接受支票付款。市民如以轉賬方式收款，應留意「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口結餘」等視為成功轉帳。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。