5歲女疑遭親父繼母虐殺　庭上揭後母曾被姦兩次　專家指無精神病

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-18 17:03

5歲女童Z疑遭親父繼母虐待致死，並揭其8歲兄X也疑同遭虐待案，今(18日)在高等法院續審，控方傳召精神科醫生就繼母的精神狀況作供。庭上透露，女被告曾被強姦兩次，育有女兒Y後又曾離婚。惟精神科醫生認為繼母並無精神病。醫生指繼母指男童X曾偷錢及女童Z欠自理能力等原因，曾施以體罰。她亦能平衡被捕等風險，並決定不讓小兄妹上學，並與丈夫及朋友有不少聯絡，認為其精神狀況正常，不可能察覺不到女童的傷勢。

女被告曾有不快經歷

精神科醫生廖清蓉根據於2018年和2021年會見涉案繼母(女被告)，以及多項資料撰寫報告。

其報告提及，女被告在10多歲時曾兩次被強姦，亦曾墮胎。此外，女被告在第一段婚姻育有Y，於2015年離婚。她在2016年透過We Chat認識X和Z的父親(男被告)，兩人同年結婚，她亦搬入男被告和家人同住的公屋住所。因和男被告家人的關係欠佳，最終於2017年8月搬至涉案單位，和女被告的母親（第三被告）同住。

精神科醫生廖清蓉(圖)認為，女被告常與丈夫及朋友常互通訊息，又能判斷因怕被人發現小兄妹X及Z受傷而不讓兩童上學，認為她並無精神病，且女童Ｚ的傷勢很重，一般人亦應察覺得到。（朱棨新攝）

指兩童父親打得更狠

她指，女被告自2017年9月有打X和Z，未有提供食物。女被告稱X曾講大話及偷錢，Z則欠自理能力等。此外，她亦曾綁起X和Z，以避免他們摸自己的疤痕，每次介乎數10分鐘和2小時。女被告亦指，男被告較她打得更狠，多數都是男被告動手。

她亦同廖透露，與男被告跟X、Y、及Z都有玩「飛高高」的遊戲，但三個都沒有撞到過天花板。

女被告常與朋友互通訊息

廖指，女被告在案發時沒有任何精神病。她解釋，女被告稱雖然在搬入涉案單位時，因照顧家人和做家務感壓力，但仍享受和男被告及朋友聊天。如她和男被告的We Chat訊息對話有14315項，和另一名朋友的WhatsApp訊息對話有1753項。廖指，失去興趣是考慮是否有抑鬱問題的其中一項因素，而女被告常和他人訊息對話的數量多，期間亦有開玩笑。

女童Z傷勢嚴重 一般人都會察覺

對於辯方的精神科專家認為，女被告的抑鬱症影響她在處理Z時的判斷力，如未能意會Z當時的健康惡化。廖不同意看法，並稱女被告因擔心被捕，從而不帶X和Z求診，亦因擔心被學校發現傷勢，而不讓兩童上學。由此可見，女被告有能力考慮有被捕的風險，不會看不到Z的健康惡化的風險。廖亦指，根據Z的驗屍報告等，其傷勢嚴重，一般人都會觀察Z的情況惡化。

三名被告：男被告（29歲，運輸工人)，為涉案男童X和女童Z的親父；女被告（30歲，家庭主婦)，為男被告的第二任妻子，亦即X和Z的繼母；第三被告(56歲，會計文員)，是女被告的母親。男及女被告被控1項謀殺罪，指他們於2018年1月6日謀殺Z。此外，第三被告則否認4項殘酷對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日，故意虐待和忽略X和Z。X和Z在案發時分別8和5歲。

案件編號：HCCC28/2020

事發經過。(詳看下圖)