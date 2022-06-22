大停電｜天水圍四條邨約2萬戶未復電　料需時2個工作天搶修

昨晚（21日）元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，導致屯門元朗天水園多地大停電。今日（22日）凌晨零時30分 ，中電、消防聯同警方交代事件詳情。中電表示，事件導致16萬戶受影響，其中14萬戶已恢復供電，惟天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑，仍有約2萬戶受影響，預計需時2個工作天搶修；而全港另有3條同類型電纜橋，檢查後證實運作正常。火警中，消防接獲81宗困𨋢報告，起火原因仍在調查中。



中華電力企業發展總裁莊偉茵，先向受影響居民及客戶致歉，並感謝消防、警方及民政處的全力協助。她指，昨晚約7時10分，接報朗屏8號一條電纜橋發生事故。由於有3組、12萬2千伏特的高壓電纜損毀，影響元朗、天水圍、屯門的電力供應，估計有16萬戶受影響。經緊急調配電力供應後，醫院及鐵路優先恢復供電。

及至晚上約11時半，其中14萬戶已恢復供電，但餘下2萬戶仍未復電，包括天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑。工程人員會全力進行搶修，預計需時2個工作天。莊指，明白受影響市民的不便，已聯絡民政處及管理公司，提供基本公供電燈照明及電梯服務。

中電電力輸電及供電業務部高級總監張寶中則指，涉事電纜橋屬於該區供電的主幹道，因同一時間有3組電纜損毀，故導致供電困難，至於有關賠償問題，中電於現階段會先專注於搶修工作。莊偉茵續稱，全港另有3條同類型電纜橋，事後已立即派員檢查，證實運作正常；今次起火電纜橋，上一次檢查於去年年底，當時運作正常，中電會全面配合消防及警方調查，不會揣測起火原因。

▼ 火警一刻情況 ▼



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消防處消防區長張偉倫稱，昨晚7時12分接獲報告，指一條由擴業街連接宏樂街的電纜橋發生火警。人員於接報後5分鐘到場，並出動2條喉及2隊煙帽隊灌救。火警初期，由於濃煙很大，曾接獲1個求助報告，但短時間內已處理完畢。期間，火警引致附近地區停電，由晚上7時至10時，消防處接獲附近地區大量特別服務求助個案，當中有81宗困𨋢報告。

消防合共出動47名消防員及救護員、15輛消防車及救護車，同時首次出動滅火機械人協助滅火及冷卻工作，其配電備熱能顯像機，可尋找熱力源頭，並能在危險地方進行滅火工作；至於火警原因仍在調查中。

警務處元朗分區指揮區陳喜志稱，事後警方立即展開人群管理及交通管理，事件中無人受傷；而元朗區治安大致良好，警方已加派人手在區內維持秩序，並呼籲市民如需協助，可致電報案中心或到就近警署報案室，或向巡邏警員求助。

▼ 屯門元朗天水圍大停電 ▼

