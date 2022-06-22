大停電｜元朗電纜橋遭大火燒斷　消防處滅火機械人首次實戰

位於元朗朗屏的中華電力電纜橋，昨日（21日）晚上7時許突然起火，消防派出兩隊煙帽隊及動用兩條喉射水灌救，現場不時傳出燃燒的「啪啪」聲響。至晚上8時左右，橋身被烈火燒至倒塌，橋身呈「Ｖ」字型，所幸事件中無人受傷亦毋須疏散，惟整個「大西北」陷入大停電的夢魘。直至晚上10時，現場已沒有明火，消防出動最新引入的滅火機械人，於接近橋底位置不停射水，以防死灰復燃。



據悉，消防處的滅火機械人，為首次實戰執行滅火任務。《香港01》於本月初專訪消防處處長楊恩健，他當時透露，處方即將引入兩部法國製的滅火機械人。該款滅火機械人，為灌救2019年法國巴黎聖母院大火時，所使用的同一型號，而據報當時火場高溫逾攝氏850度。

該滅火機械人以航天金屬製造，每部造價268萬元，可以連續運行12小時，出水量每分鐘發射3,000公升，射程達60米。除了滅火外，機械人亦可變為「事故支援模式」，到隧道及地下鐵管道搬運傷者：機械人的前方設有電動清障架，可以推動重達1噸的物件。

據了解，滅火機械人會放置在坍塌搜救專隊(USAR)的吊臂運輸車，當有需要被召喚時，隨該車出動進行任務。

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