大停電｜居民有家歸不得　驚聞需時2日搶修　驚呼：咁就大劑！

昨晚（21日）元朗朗屏中電電纜橋大火，橋塌纜毀，屯元天陷入大停電。中電指，天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑仍有約2萬戶未復電。今日（22日）凌晨，《香港01》記者前往視察，發現除中電所指的四條邨外，鄰近天逸邨亦未完全復電。其中天晴邨居民有家歸不得，叫苦連天，在大廈外聚集閒聊，有人則飲酒消磨，當驚悉需時2日搶修，不禁驚呼：「咁就大劑！」、「咁點算呀？行到上3樓都頂唔住喎！」



凌晨2時前後，居於天晴邨20樓的退休人士王先生，獨自在對開休憩處飲酒消磨時間。他憶述，昨晚7時許身處附近頌富商場一帶，期間突然停電，其後打算回家，「點知返嚟仲衰，冇電冇燈！」他得悉中電可能需時2日搶修，錯愕稱：「咁就大劑！」

居於天晴邨28樓的曾伯伯，則因氣喘無法行樓梯回家，由昨晚7時許開始，已坐於大廈對開長凳，與數名街坊閒聊。其中一名女街坊驚聞搶修時間，即驚呼：「下，兩日呀？咁點算呀？行到上3樓都頂唔住喎！」

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需以輪椅代步的吳先生，沒有升降機更是叫苦連天。他十分記得昨晚約7時12買飯期間，突然全區停電，他向管理處查問情況，只換來冷漠回應，「一個字，等！話有咩需要就報警，我報警嚟浪費警力呀？叫人孭我上去呀？」他怒稱，自己以前亦任職保安員，只需通報上司簽紙，便可使用後備發電機啟動升降機，「一定開得返！點解唔開？」他指，幸其妻仍在家中，否則一同「瞓街」。

至於元朗民政事務處（民政處），昨晚已開放朗屏社區會堂及天暉路社區會堂，供有需要市民入住。就現場所見，朗屏社區會堂有少量市民入住。

▼ 火警一刻情況 ▼



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