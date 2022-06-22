大停電｜今早8時全面恢復供電　政府責成中電14日內交詳細報告

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）起火焚塌，導致屯元天大停電。事件中有16萬戶受影響，其中14萬戶已恢復供電，惟天晴邨、天悅邨、天澤邨及天富苑仍未完全恢復電力供應。今早有大批維修工人帶備物料到場搶修。

今早11時許，中電聯同機電署及環境局會見傳媒，並表示今早8時已全面恢復供電，但供電不穩的情況可能會維持幾日，希望市民在這段時間能節約用電，減少電力負荷。政府已責成中電在3日內就停電事件提交初步報告，並在14日內提交詳細報告，包括提出如何防止同類事件發生。



由左至右：環境局副局長謝展寰、中電輸電及供電業務部高級總監張寶中、中電企業發展總裁莊偉茵。(楊嘉朗攝）

環境局副局長謝展寰表示，政府十分關注電纜橋失火事件，已啟動跨部門應急機制，維持屯門、元朗及天水圍地區的緊急服務及醫療服務，並就事件對市民造成不便，感到十分抱歉。他續指，機電署昨晚已與中電緊密聯絡，並督促中電盡快維修及恢復供電。直至今早8時已全面恢復供電，惟部份屋苑電掣房需要調節，有些地方或會遲些才能供電。政府已責成中電在3日內就停電事件提交初步報告，並在14日內提交詳細報告，包括提出如何防止同類事件發生。

中電企業發展總裁莊偉茵在記者會上再次向受影響的客戶及居民致歉，她表示經同事緊急維修，今早8時天水圍已全面恢復電力，希望受影響客戶能夠體諒，並希望市民在這段時間能節約用砲，減少電力負荷。莊偉茵續指，昨晚起中電總共收到幾千個電話查詢供電問題，但今早已再無收到相關電話查詢。莊亦感謝政府各部門全面配合，令到維修工作順利完成。

中電輸電及供電業務部高級總監張寶中補充，電纜橋內有3條主要電纜，本身預計即使有1條電纜失靈，仍有另外2條電纜做後備。張形容3條電纜同時發生問題，情況非常罕見，但經緊急維修，最終今早８時已全面供電。張續指，中電首要工作是恢復供電，其次是維持供電可靠性。他表示供電不穩的情況可能會維持幾日，市民在這段時間節約用電，有助維持供電水平。至於意外成因仍在調查中。

被問到為何不使用警報系統，環境局副局長謝展寰表示由於事件限於局部地區，所以沒有啟用全港性警報系統，人員已確保醫療系統電力不受影響，並徹夜與中電溝通。環境局已責成中電3天內提交報告，14日內提交詳細報告，包括如何避免同類事件。

電纜橋內部情況：

