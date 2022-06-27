天水圍天暉體育館「小惡霸」橫行　爬行BB慘遭大腳踩背嚎哭

天水圍天暉體育館出現一名「小惡霸」，昨（26日）晚8時許，一名BB在館內兒童遊戲室爬行期間，一名約6歲「小惡霸」突然走來，二話不說狠狠踩了BB一腳，BB當場嚎啕大哭。有在場其他家長直指「小惡霸」惡行纍纍，已有襲擊小朋友前科。



「小惡霸」狠踩BB片段昨晚於網上瘋傳，片段中，BB僅數個月大，戴着口罩，在館內遊戲室膠墊爬來爬去，家人全程拍下BB開心過程，鏡頭亦拍到場內有不少小孩在家長陪同下嬉戲，其間BB東張西望，對世界充滿好奇，突然間，一名約6歲男孩從後走近，一聲不響就一腳踏落BB背部，BB仆倒在地，嚇得哇哇大哭。

▼▼小惡霸狠踩BB連環圖▼▼

帖文指：「天水圍天暉體育館一個6歲的細路一腳踏落去bb到！bb馬上係到嚎哭，事後問在場家長呢個小惡霸唔係第一次咁做！」，另一家長看到該短片後，在網上聲稱「小惡霸」有前科：「我上次同個朋友去，佢都冇啦啦揸落我個仔個頭到」，該家長又指「小惡霸」髮型特別，一眼就認出：「個頭好易認，應該係佢嚟，著紅色衫佢老母企到好遠嚟遠yap手（揮手）叫佢走」。

上載者交代事發經過。（網上圖片）

事件引起網民一面倒批評聲音，直指「小惡霸」過分，「個六歲的要倒吊嚟打」、「好過分」、「我喺現場實幫佢父母教仔」、「從來都係人之初 性本惡 三歲定八十」。《香港01》記者今（27日）午到天暉體育館了解，兒童遊戲室位於體育館地下，面積千多呎，鋪滿防撞膠墊，場內有不少家長陪同小朋友玩，有家長得知事件後表示，最重要看緊自己小朋友，遇上同類事件切忌發火，忍一忍了解對方為何要襲擊自己小朋友才作打算。