警國安處追緝10目標人物　涉助候審人士棄保潛逃　部分人身處英國

4名涉及反修例案件被通緝的男子，包括人稱「健仔」的中槍中五生曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年，昨日（13日）凌晨疑到西貢碼頭準備乘快艇前往台灣之際，在北潭涌巴士總站被警方截獲。警方國安處調查後發現有人慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃，協助他們匿藏，以涉嫌協助罪犯罪拘捕一名34歲姓葉男貨倉管理員，並已鎖定最少10名目標人士涉案，正追緝他們歸案。



國安處高級警司李桂華表示，涉案被捕的34歲姓葉男貨倉管理員，在案中角色是協助窩藏人士，包括轉移及提供間竭性食物。涉案集團聲稱為匿藏人士安排離港，但部分人自己卻先行前往外國，並要求匿藏人士繼續拍片眾籌作生活費，最後並無任何款項落到匿藏人士的手上。李桂華稱，除了被捕該名男子外，警方已鎖定涉案集團約10名人士，當中包括控制組織的人士，他們大部分人不在港；另外亦跑腿角色，負責提供食物及協助窩藏人士轉移地方，他們都是合謀主要角色。

警方國家安全處高級警司李桂華。(陳浩然攝)

要求匿藏人士拍片眾籌 事主未獲得款

警方掌握其中3至4名人士已經潛逃到英國，其餘人士在港，會繼續追緝他們歸案。李桂華續表示，國安處亦正繼續調查此「立心不良」的集團，經眾籌所得的款項去向，以及有否涉及其他罪行。至於案中眾籌方面有多少人捐錢，亦仍待調查，李桂華強調捐款人同樣可能干犯協助罪犯罪，是警方的調查方向。

根據警方國安處調查，由2020年開始，有人透過網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃，其間更要求他們拍短片講慘況眾籌資金，並協助他們匿藏。涉案集團要求棄保潛逃人士繳交一定費用，並安排他們窩藏在工廈等單位中，當中環境惡劣不見天日，亦僅間中有人到場派發食物，李桂華指涉案集團從未成功安排潛逃人士逃離香港，直斥集團是吃「人血饅頭」。