集團藏曾志健4人工廈一年　要求40萬偷渡費　李桂華斥食人血饅頭

警方昨日（13日）凌晨於西貢拘捕4名男子，包括被控「襲警」及「暴動」罪而缺席聆訊被通緝的「健仔」曾志健，以及馮清華、王愷銘及黃姓少年。國安處今午交代案情指，4人於2020年被一個網上頻道遊說棄保潛逃，其後獲安排於荃灣工廈及大窩口私樓等3個地點，近一年未有外出，而於轉換地點時，更需要被裝於紙箱、扮成貨物被運走。

國安處高級警司李桂華稱，4人落網時身體消瘦及長髮披肩，「情況完全唔似一個十幾廿歲年青人」，又指4人要向集團繳費40多萬元作離港之用，又被要求拍片眾籌，惟最終並未獲安排離港。警方正追緝涉事集團，調查是否仍有餘黨在香港運作、集團眾籌所得的款項去向。



曾志健（中）、馮清華及姓黃16歲少年今日到法院提堂。（余俊亮攝）

社交頻道遊說棄保潛逃 34歲在港聯絡人被捕

李桂華表示，案件原屬新界南刑事部情報主導的行動，共拘捕4名介乎16至24歲的男子，他們於2019年6月至10月期間，涉及暴動及非法集結案件，案發地點包括金鐘夏愨道、荃灣大河道及將軍澳。4人於2020年12至2021年2月期間缺席聆訊，被法庭通緝。李桂華指由於案件有可能涉國安風險，於是國安處接手調查，昨晚（13日）以涉嫌協助罪犯罪拘捕一名34歲姓葉男貨倉管理員，涉嫌與案有關，消息指，葉男於香港任聯絡人角色，李桂華指葉男涉嫌協助罪犯窩藏，包括轉移地點及派發食物。

警方又指，據調查發現於2020年開始時，有社交頻道成員遊說正等候審訊的人士棄保潛逃離開香港，惟需要繳交一定費用。於2020年12月時，案中4人被慫恿曾到美國領事館尋求庇護，但被拒絕。涉案人士其後為他們安排地點窩藏，包括荃灣一工廈單位，李桂華表示有關單位環境惡劣，沒有窗戶，4人有接近一年時間沒有外出，間中會有人到場向他們派發食物。

4人曾匿藏最少3個地點 藏紙箱被運走

李桂華又指有關人士會不時轉移匿藏地點，而集團為逃避追查而以不人道的做法，將匿藏人士放置紙箱內並封好，如貨物般運到另一個窩身地點。李桂華又稱，匿藏人士進入紙箱前往另一個地點前，不會知道目的地為何，因此他們需承受危險及心理上如同被人「賣豬仔」。匿藏人士不斷被要求繳付偷渡費，合共約40多萬元，最終未能成事，但聲稱為他們安排離港的人士，有部分較積極及開創頻道人士已離港前往包括英國，並繼續要求匿藏人士拍片眾籌作生活費，但最後並無任何款項落到他們手上。

據了解，4人曾匿藏最少3個地點，包括兩個位於荃灣的工廈單位，及一個位於大窩口的私人單位。

今日（14日）多名便衣探員在北潭涌一帶調查，沿途尋找閉路電視錄影。（香港01記者攝）

曾志健等人落網時長髮披肩 消瘦憔悴

至今年初起匿藏單位已無人再交租，亦無人為匿藏人士安排食物，於是4人需以僅餘存款去買乾糧充飢，直至昨日被警方拘捕。李桂華指4人落網時，身體消瘦憔悴，頭髮披肩，「情況完全唔似一個十幾廿歲年青人」。李桂華指國安處現時正調查此立心不良的集團，現時已鎖定近10名目標人士，如有需要會作出通緝，以及調查是否仍有餘黨在香港運作、集團眾籌所得的款項去向，和有否涉及其他罪行。

李桂華又稱被捕人士雖然曾涉嫌干犯罪行及棄保潛逃，但見到其遭遇後感到難過及驚訝，「點解會喺個謊言之下，誠惶誠恐咁生活咗兩年，白白浪費咗咁年青、咁美好光陰」，又稱涉案集團是吃「人血饅頭」，呼籲市民如有發現應通知警方，又呼籲捐款人士，有關款項未必能幫助他們，而且有機會干犯協助罪犯罪，一經定罪最高可判監10年。