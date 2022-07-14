曾志健長髮披肩面容憔悴　與另兩男腰纏鐵鏈上庭　還押至9月再訊

於2019年十一國慶荃灣衝突中，被警員近距離開槍所傷的「健仔」曾志健，因涉參與衝突，被控暴動及襲警等罪，他;土2020年12月起缺席聆訊，法官發出拘捕令。警方昨晨於西貢拘捕他和另外三名疑涉不同案件潛逃的被告。「健仔」和其中兩人今午（14日）被帶上區域法院應訊。控方反對3人保釋，指他們有潛逃風險極高，有理由相信他們正逃離香港。三人未有保釋申請，法官把他們的案件押後至9月13日再訊。



三名被告：曾志健（21歲）、馮清華(23歲)，及姓黃16歲少年，今午被警員押至灣仔區域法院應訊，被帶至法庭門口時，警員才脫下其手銬。他們庭上神情呆滯和憔悴，其中曾和馮均長髮及肩。最年輕的黃則今沒有律師代表。

曾志健被押至法庭的情況及他過往上庭的情況（詳看下圖）

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警方收到線報在西貢部署拉人

控方透露，三名被告均於早前缺席聆訊。而警方收到線報，在西貢部署，於昨日清晨4時許，在北潭涌巴士總站拘捕多人。馮當時攜有1萬元台幣、三部電話等，而黃則有1萬元台幣、200英鎊、6包紙巾、洗頭水和沐浴露。控方指，他們都有極高潛逃風險，相信他們正逃離香港，反對讓他們保釋。

三名被告都沒有申請保釋，法官把三人的案件押後至9同13日再訊，讓馮和黃申請法援，並讓曾索取法律意見。

曾涉暴動及襲警罪

被告曾志健（21歲），被控於2019年10月1日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶，與不知名人士參與暴動；曾志健另被控兩項襲警罪，指他於鱟地坊一帶，襲擊執行職責的警署警長曾家輝和警員謝思明。

另兩被告亦涉暴動罪

至於涉及10.1荃灣暴動案的被告馮清華，被控暴動罪；涉及在將軍澳「私了」便衣警的黃姓16歲，被控暴動和非法禁錮等4 罪。

另一被捕男子東區認罪

此外，昨早與曾志健等人一同被捕的被告王愷銘（20歲），今午則被帶到東區法院提堂。王即承認非法集結和管有危險藥物罪，指他於2019年6月12日在中環夏愨道近添華道一帶，作出擾亂秩序或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，導致任何人合理地害怕他們的行為會破壞社會安寧；以及於2019年8月27日，在九龍慈雲山環鳳街秀芳花園商場外，管有2.72克草本形態大麻，及內含大麻酚的0.01克固體。

裁判官把案押後至8月31日再訊，王還柙看管，其2000元保釋金亦被充公。王於2020年10月案件開審前無再出庭應訊，裁判官已發出拘捕令。

案件編號：DCCC 868/2019、DCCC 443/2020、DCCC 485/2020