曾志健被捕｜邱宏達服刑完畢親身到庭旁聽：我嘅思緒仲係有啲凌亂

2019年10月1日反修例事件期間，中五學生「健仔」曾志健於荃灣街頭，被警方以實彈擊中左胸受傷，經治療後身體已康復。惟健仔於2020年底起匿藏，沒有出庭應訊，至日前與其餘3人到西貢疑企圖坐船離港時，遭警方拘捕，並於昨日（14日）於區域法院出庭應訊。至於中槍事件當日，現場另一名香港理工大學博士生邱宏達，因上前營救中槍的健仔而被拘捕，最終在去年因「非法集結」罪成被判囚一年，身陷囹圄至上月中，在赤柱監獄服刑完畢，重獲自由。對於健仔再度被捕，邱宏達昨日（14日）深夜透過前區議員李傲然，向傳媒透露自己心聲。



曾志健（中）、馮清華及姓黃16歲少年今日到法院提堂。（余俊亮攝）

以下為邱宏達的原文：

「大家好，我係邱宏達，尋晚收到健仔要上庭嘅消息，我同大家一樣咁愕然。儘管疑團越搵越多、網友甚至留言提及我，我仍然忍唔住成晚透過唔同渠道 fact check ，然後我就明白到最可靠嘅方法，其實係親身到庭旁聽，試吓見唔見到佢本人、聽吓控辯雙方點講。

雖然大家未必有我擺得咁多時間喺學業度，但係我哋嘅求真精神，係一致嘅，希望各位香港人唔好嫌我唚氣，俾我講兩句。

真係俾我見到佢嘅時候，我前後諗過點同佢講嘅千言萬語，最後竟然一句都省唔起；響法庭旁聽席間聚精會神，只為聽清楚佢哋呢兩年嚟，過嘅係乜嘢日子 ── 但，控方講得好清楚，眾被告由始至終保持緘默，只承認自己缺席聆訊。

然而後來警方國安處記者會，居然講咗一個咁鉅細無遺嘅版本，我真係無辦法分到，到底邊一句先係可以信、邊一句我要好好諗清楚。而同時法庭範圍內理應係唔可以影相，但一張又一張嘅新聞相，令我久久不能自已。

我都無從得知個故事係點，呢一刻，我嘅思緒都仲係有啲凌亂。」