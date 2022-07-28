秀茂坪車禍│工會及遺屬向foodpanda請願　促提高外賣員保障

59歲foodpanda外賣員陳德明於本周二（26日）早上駕駛電單車途經秀茂坪道時，疑失控越線撞向巴士死亡。事後foodpanda指意外發生時，陳並非在上線工作期間，公司已聯絡家屬保持溝通，並提供緊急喪葬援助金。工會聯同死者家屬於今午（28日）到foodpanda辦公室請願，要求公司檢視外賣員工作中的安全風險，提高保障，並交代今次事故。



外賣員權益關注組、工業傷亡權益會聯同死者遺屬，今午約3時到foodpanda位於銅鑼灣時代廣場第二座的辦公室請願，向foodpanda遞交聯名信，其間請願代表一度為死者默哀。關注組及工權會表示，對今次有外賣員死亡感到十分痛心，批評公司對外賣員提供的保險，未能保障到外賣員工作及上落班過程中發生的意外。

工會又提到近幾個月因計單方法改變，加上外賣員頻繁收到違泊罰款單，不得不每日工作超過10小時，以維持收入。工會代表向公司提出5大要求，包括要求公司向死者家屬、全體外賣員及公眾交代今次事故；增加保險保額、擴大保障範圍；檢視工作制度中存在的職業安全風險因素；與外賣員會面，探討、改善工作安全保障問題；以及就停車位問題與政府部門溝通，並承擔部分停車費用。foodpanda代表接收有關請願信，並表示待研究後再作回應，另希望盡量避免同類意外再發生。

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