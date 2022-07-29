圖輯│還原MIRROR演唱會意外經過　兩受傷舞蹈員一嚴重一穩定

MIRROR紅館演唱會周四晚（28日）再發生意外，場內一部大型顯示屏幕由高處跌下，兩名分別姓李及29歲姓張男舞蹈員被壓中，現場消息指一人懷疑頭部受傷、脊椎及盆骨受傷，清醒程度及血壓下降；另一名傷者懷疑盆骨骨折或脊椎受傷，兩人清醒送院救治，醫管局表示，至晚上11時15分一人傷勢嚴重，另一人傷勢穩定。



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事發於周四晚上10時許，當時MIRROR成員盧瀚霆及呂爵安於表演歌曲《Elavator》期間，舞台上方一個懸吊的大型顯示屏幕突然墮下，擊中下方一名舞蹈員頭部，其後屏幕翻倒在地，再壓倒最少一名舞蹈員。大批工作人員即時登上舞台察看傷者情況，約10多分鐘後消防及救護人員亦抵達現場，進入紅館為兩名傷者急救。

大批消防及救護人員到場治理傷者。（勞顯亮攝）

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意外後Mirror經理人黃慧君（花姐）隨後登上台，宣布演唱會發生大型意外，呼籲觀眾有秩序離場，並鞠躬向觀眾道歉，「今日大家嘅門票，我應承大家我哋會處理，我應承大家我哋會安全處理個Show，希望大家宜家慢慢有秩序離場先」。

涉事大型顯示屏幕。（網上圖片）

兩名分別27歲姓李及29歲姓張受傷男舞蹈員，被送往伊利沙伯醫院救治，其中一人被帶上頸箍及氧氣罩送院，另一名傷者被毛毯遮掩面部。醫管局指截至周四（29日）晚上11時15分，伊利沙伯醫院共接收兩名男傷者，一人傷勢嚴重，一人傷勢穩定。另外3名女觀眾報稱受驚不適。