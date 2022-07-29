MIRROR演唱會｜大國文化匆匆交代事件：呢一刻最重要照顧兩位傷者
撰文：鄧海興 勞顯亮
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昨日（7月28日）第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會恐怖意外，震驚全城，全場觀眾目睹舞台中央的巨型懸空屏幕跌下，重擊兩名舞蹈員，事後演唱會即時腰斬，有粉絲更受驚送院。今日（7月29日）凌晨零時許，MIRROR所屬公司兼主辦機構大國文化匆匆交代事件，指現階段首要照顧兩名傷者，如有任何最新發展會透過官方渠道宣佈，但未有回應傷者情況、舞台製作單位、責任誰屬及之後演唱會的處理情況。
大國文化代表李小姐在紅館外向傳媒交代事件，她表示：「知道大家好緊張好緊張成個事件，我哋亦都好緊張成個團隊，呢一刻最重要係照顧兩位傷者同整個團隊，我應承大家有任何最新發展，會盡快透過官方渠道話畀大家聽，好希望大家可以畀多少少時間我哋，好好去處理同照顧好傷者。我知道大家非常非常之關心同愛錫MIRROR同整個團隊，亦都知道大家好想留喺度了解更加更加多嘅事情，但時間已夜，我再次承諾大家有任何最新發展，會透過官方渠道話畀大家聽，唔該晒！」
李交代事件後使即時離去，對於被未問及兩名傷者情況、舞台製作單位、責任誰屬及之後演唱會情況，則一概未有回應。
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