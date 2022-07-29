MIRROR演唱會｜九龍城重案組接手跟進　調查意外是否涉及人為因素

昨日（7月28日）第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會跌屏幕的恐怖意外，震驚全港。行政長官對事件感到震驚，下令相關部門全面調查；政府則指示演唱會暫停舉行，直至舞台結構證實安全。據了解，警方已介入調查，並交由九龍城警區重案組接手跟進，了解是否涉及人為因素或刑事成份。今日（29日）凌晨1時許，多名重案組探員抵達紅館調查；及至凌晨3時許，部分探員離開，但未見有檢走任何證物。



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警方表示，昨（28日）10時許接獲多人報案，指紅館內一個約4米乘4米乘0.2米的螢幕，意外鬆脫掉落。意外中，1名姓李（27歲）男職員頭、頸受傷；1名姓張（29歲）男職員額頭受傷，2人均清醒送往伊利沙伯醫院治理。此外，3名分別姓葉（21歲）、姓陳（40歲）及姓康（16歲）女子，在事故後感到身體不適，其中葉女亦需送往伊利沙伯醫院治理；另2人則毋須送院。事件中，約1萬人自行疏散。九龍城警區重案組已接手跟進，正調查意外原因。

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而意外發生後，行政長官李家超發表聲明，指「對事故感到震驚。我向傷者致以慰問，希望他們早日康復。我已聯絡文化體育及旅遊局局長，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦指非常關注事件，已要求康樂及文化事務署成立一個由助理署長統籌的小組，聯同勞工處及有關人士調查意外成因及作出跟進工作。因應意外，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。楊潤雄對傷者表示慰問，希望他們能早日康復。