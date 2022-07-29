MIRROR演唱會｜家屬返港探望需隔離　楊潤雄稱會盡量安排平衡需要

MIRROR第四場紅館演唱會昨晚（28日）發生嚴重意外，一個懸吊在場館中央的大型顯示屏幕墮下，壓傷兩名正在表演的舞蹈員，二人被送往伊利莎伯醫院救治。截止今（29日）早11時，醫管局指其中一男子情況嚴重，仍在醫院留醫，另一男子情況已經隱定。

據了解，傷勢較嚴重的舞蹈員為李啟言，其父母將由加拿大返港探病，但抵港人士需入住指定隔離酒店。今日（29日）文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示已知悉事件，初步已找醫務衞生局與相關人士聯絡，「實際安排會盡量滿足到（需要）」，惟楊重申香港有防疫要求，亦明白家屬心急，當局會在兩者之間找一個平衡。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日表示已知悉傷者家屬會返港探病，初步已找醫務衞生局與相關人士聯絡。（羅敏妍攝）

昨晚Ｍirror第4場演出途中，有一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢較為嚴重，為女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）。

據了解，阿Mo送院時雖清醒可說話，但頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，需通宵進行手術，包括修補受損的頸椎骨骼，目前在伊利沙伯醫院留醫，暫未知手術成果，但相信未來康復路漫長，最嚴重可致永久頸部以下癱瘓。

據知，阿Mo在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及母親將於明晚返港，惟現時規定抵港人士需入住指定隔離酒店7日，家屬即時抵港亦無法即時到醫院探病。有記者問到政府會否有相關安排，楊潤雄表示當局已知悉傷者家屬會由外地返港，當局會盡量安排，初步已找醫務衞生局與相關人士聯絡，「實際安排會盡量滿足到」，惟楊重申香港有防疫要求，明白家屬心急，當局會在兩者之間找一個平衡。