招攬市民賣銀行戶口洗黑錢　警拘7男女涉款4,100萬元

本月28日及29日，警方財富情報及調查科展開代號「矯捷」的拘捕行動，針對招募市民賣戶口作清洗黑錢的非法活動，並招攬傀儡戶口持有人清洗犯罪得益，涉及金額達港幣4,100萬元。行動中警方拘捕5男2女，罪名洗黑錢及串謀洗黑錢罪，警方不排除有更多人被捕。



警方財富情報及調查科高級督察陶勁笙，今（30日）早上交代案情。（翁鈺輝攝）

警方財富情報及調查科高級督察陶勁笙，今（30日）早上交代案情指，警方財富情報及調查科於本年7月28日及29展開代號「矯捷」的拘捕行動。警方指，留意到直至去年中，有犯罪集團透過即時通訊軟件，招募市民出賣戶口作傀儡戶口，用作清洗黑錢的非法活動。集團會租用區內酒店作營運中心，過去數個月探員經調查，與銀行及酒店業界合作，追蹤犯罪資金流向，最終鎖定一個以酒店房作掩飾的犯罪集團。

警拘7男女包括骨幹成員

警方財富情報及調查科於本年7月28日及29日展開拘捕行動，警方突擊搜查佐敦一間酒店及港九新界多個處所，並拘捕2名骨幹成員及5個傀儡戶口持有人，罪名包括洗黑錢及串謀洗黑錢罪。被捕人年齡介乎19至48歲，報稱任職速遞員、收銀員及無業人士，警方檢獲多部手機、電腦、銀行卡及屬於他人的身份證，該集團於去年6月開始營運。

警方指，集團以每個戶口500元至2,000元報酬作招徠，要求傀儡開設戶口，並交出帳戶密碼及銀行卡。陶勁笙指，集團利用至少20多個傳統戶口及虛擬銀行戶口，清洗來自投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益，涉及騙案超過20宗，相關騙案總損失約1,000萬港元。而該洗黑錢集團由2021年6月至今，已清洗超過4,100萬元的懷疑犯罪得益，集團會多次轉帳逃避警方追查。所有被捕人正被扣留調查，案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口。（翁鈺輝攝）

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。

警方呼籲，市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。

警方亦藉此提醒市民「唔租 唔借 唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。