以《第五人格》遊戲武器誘9歲女影裸照　14歲男童被捕

一名14歲男童於手機遊戲聊天室結識一名9歲女童，藉詞提供遊戲武器，誘使女童拍攝裸照，女童信以為真，向對方傳送有關照片，但最終沒取得任何遊戲裝備。及後女童家長揭發事件，認為事態嚴重，並報警求助，警方調查後以涉嫌「促致未滿十六歲的兒童以製作色情物品」拘捕涉案男童。據了解，受害人與被捕人在玩手機遊戲《第五人格》時結識，過往該遊戲亦曾有同類案件發生。



《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

屯門警區刑事調查隊第五隊督察霍靉琳表示，受害人為9歲女童，被捕人士則為14歲男童。警方於今年7月初接獲一名家長報案，指其9歲女兒的手機內，發現有數張自拍的不雅照片及影片，警方調查後，發現女童透過手機遊戲認識一名網友，網友懷疑利用不同的藉口，例如提供遊戲內的武器、設備等，來誘使女童發送不雅相片或影片。女童被免費的虛擬遊戲裝備所引誘，將照片及影片以社交媒體方式，發送予一名於網上手機遊戲結識的陌生人。

屯門警區人員在網絡安全及科技罪案科協助下，鎖定一名疑犯，昨午（4日）於大埔區一個住宅內拘捕一名14歲男童，並檢獲一部手提電話。被捕男童與受害人互不相識，不曾見面，他現已獲准保釋候查。

霍靉琳提醒，不少涉及兒童色情物品的案件，都是由網絡遊戲開始。網絡遊戲鼓勵玩家互動，交流打機攻略、組隊過版，以贏取升級裝備或武器，心智未成熟的兒童會因為結識不良分子，墮入網上陷阱。家長、老師及社工應多加留意兒童參與網絡遊戲的情況，提醒他們切勿胡亂在網上結識朋友、回應含色情或性意味的對話、在鏡頭前裸露或提供不雅照片及影片、接受網友禮物或單獨見面、分享個人資料或家庭資料，以及切勿向他人提供金錢，如懷疑涉及刑事成分，應立即通知成年人及報警求助。

屯門警區刑事調查隊第五隊督察霍靉琳交代案情。（王譯揚攝）

過往亦曾有人利用熱門手機遊戲《第五人格》接觸女童，趁機索取不雅照片。去年4月，一名13歲男童亦涉同類案件被捕。案情指，男童在一個網上遊戲結識3名年齡介乎9歲至12歲的女童，以提供遊戲內的武器、設備等等為由，誘使受害人拍攝裸照或影片，但收相後不曾向受害人送出遊戲武器或設備，反而以會公開片段來威脅受害人提供更多裸照或影片，受害人於是報警求助，警方調查後拘捕該名13歲男童。