8歲女玩手機遊戲《第五人格》疑被騙裸照 社工：平日做好呢件事

在新冠肺炎疫情之下，網上教學令小朋友更常接觸視像對話，使用電子產品的機會也會增加，加上實體會面受限制，網上隔空交友成為了一個家長需提防的危機。近日，有小朋友疑玩手機遊戲《第五人格》在網上結識一位男教師，在其誘導下拍攝不雅照片及短片，涉及７名未成年少女受害，作為家長又可以怎樣做以防患未然。

按圖即睇社工建議：

+ 3 + 3 + 3

面見陌生人已有風險 平日需建立正確價值觀

註冊社工凌婉君表示，面見陌生人本來就存在一定風險，家長亦難以一刀切完全禁止小朋友網上交友，只能適當地引導及監察。如果真的要會面的話，子女首先要說出一個合理的理由，建議最少一名家長或成年親友陪同，而即使子女告知，會有相熟同輩一起出席，也不應完全放任，皆因同輩的判決力與價值觀與子女會較接近。總結下來，如子女要求見網友，建議要做到以下三點：有明確見面的目的、有成年人陪同或在視線範圍內活動、相約在人多的地方。

《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

而網上交友，即使不會面，仍會有機會受騙，在Facebook及網絡遊戲盛行的年代，家長難以完全社絕子女網上交友。子女沉迷網上遊戲，有不良騙徒會捉緊小朋友「貪便宜」的心態，以虛擬武器作利誘，若子女定力不夠便很容易落入對方圈套，因此家長日常要為子女建立正確價值觀，教育小朋友網友的說話不能盡信，對於不合理的要求也要懂得拒絕以及不要輕易透露個人資料。

建立可商量關係最重要

類似網上誤交損友的個案，往往都是事發後家長才得知「大件事」，而且，只要子女有心隱瞞，執意要見網友，作為家長其實難以察覺。註冊社工凌婉君因此認為平日與子女建立「可商量」的關係才是解決問題的根源做法，不要讓子女有種和父母分享事情，一定會被責怪、否定的感覺，長遠才會所有事情都傾向先找父母商量。

按圖即睇如何助孩子做好時間管理