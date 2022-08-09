屯門謀殺｜22歲壽星仔遇害　捐五器官遺愛人間　醫院感謝無私大愛

22歲青年梁永佳上周六（6日）凌晨遇襲重傷，留醫兩日後昨（8日）不幸離世。阿佳的父親、好友等人，均指他為人善良孝順，勤奮努力，且樂於助人，對他遇害身故痛心不已，盼警方早日緝拿在逃疑兇歸案，還阿佳一個公道。同時，其友人透露阿佳生前簽了器官捐贈咭，慨嘆他是個好人，「佢係對社會有貢獻的人」。



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好友指他生前從事搬運家俬及安裝工作，為人孝義，對他離世深感惋惜﹕「佳仔係一係好純，好重情義，好孝順，好勤力嘅後生仔。」並指阿佳生前簽了器官捐贈咭，願意於死後捐出器官遺愛人間，認為他對社會有貢獻。

屯門醫院發言人表示，一名病人於昨日（8日）離世後，其家屬同意捐出病人遺體的心臟、肝臟、肺臟、腎臟及眼角膜作為器官移植用途，將惠及有需要的病人。院方謹此特別感謝捐贈者家屬的無私大愛，支持器官移植，讓有需要的病人得以延續生命。

警方於事發當日拘捕兩名分別17歲及21歲男子，其中21歲男子已獲准保釋候查，而17歲男子被落案起訴。被告樊展圖，17歲，學生，被控一項謀殺罪、兩項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪，今日（9日）屯門裁判法院首次提堂，案件將押後至10月5日再訊，以待控辯雙方索取文件，其間被告需還柙懲教署看管。