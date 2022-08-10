MIRROR演唱會｜大國文化職員及舞蹈員　先後乘車到西九總部助查

MIRROR演唱會第四場發生嚴重事故，一幅大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，當中李啟言（阿Mo）仍留醫深切治療部。西九龍總區重案組跟進案件，連日來邀請多名涉案人士協助調查及錄口供。今日（10日）3名大國文化職員及1名舞蹈員乘車到西九龍總部錄取口供。



今日下午2時許，大國文化2名女職員、1名男職員及1名舞蹈員乘車先後到西九龍總部錄取口供。而該名舞蹈員是演唱會綵排時墮台受傷的羅德智（Zisac），據知羅在綵排意外受傷，所以未能登上紅館舞台。

上周四（4日）羅在Instagram 上載了MIRROR演唱會的後台證，並發文指：「呢個Show，雖然我最後無上過台on performance，但絕對要留個記念，無諗過24個人可以咁一條心，將來我地24個一定可以一齊行返上台，連埋12子，36個一體！最後希望所有受傷既人，無論身體心靈精神，都早日恢復，好好過日子，We are One and All。」

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

