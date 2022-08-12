MIRROR演唱會｜西九重案組完成搜證解封紅館　檢走升降裝置等證物

ＭIRROR演唱會第四場有大屏幕從高處墜下，擊中兩名舞蹈員。西九龍總區重案組連日調查，今（12日）凌晨開始再到紅館搜證接近一天，直至今晚陸續有探員將大型證物以透明膠紙等包裝妥當運走，再作進一步調查。警方初步檢走一批起重及升降裝置、一批鋼索，以及舞台控制台。西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫表示，在紅館的搜證行動已經結束，並將紅館解封，交回康文署；至於事發時在台上表演的MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）何時需要錄口供，鍾雅倫指會再作安排。



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現場所見，昨日（11日）已有大批工人於紅館場內趕工，清拆ＭIRROR演唱會的舞台，以便警方進一步檢查天花的裝置，同時亦會於明日（13日）將場地交予下一個租用人進行演唱會。今日凌晨約2時，西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫率領廿多名探員到場通宵蒐證，將近20小時後，至今日晚上約10時，多名探員將部分天花的大型支架以透明膠紙包裹，並以貨車運走，料運走證物需時個多小時。現場所見，檢走的證物亦包括捲動鋼索的捲輪、以及至少9條鋼索，據悉部分鋼索用於吊人，警方證物包裝袋上貼有MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）的名字。

西九龍總區（刑事）警司鍾雅倫表示，在紅館的搜證行動已經結束，「我哋喺紅館搜證已經完畢，將紅館解封咗，交返畀康文署，過程中檢走咗啲起重裝置、吊高裝置、一批鋼纜同埋控制台等。」被問及Edan及Anson Lo何時需要錄口供，鍾雅倫稱：「我哋稍後會安排，因為過去呢兩日都忙於現場搜證，同埋同其他人錄口供，但係因為證人都唔少，所以都會陸陸續續安排。」

▼8月12日 警方到場搜證▼



另外，由康文署牽頭組成的跨部門專責小組今日召開第三次會議，實驗室檢驗結果證實鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是事故成因。康文署亦稱，明日會如期將表演場地交給下一個租用人進行演唱會，相信人氣男歌手林家謙下周五（19日）起在紅館舉行的演唱會很大機會可如期舉行。消息指，屏幕懸掛系統的裝置和裝工亦會是警方調查方向之一，惟事件是否涉及刑事會是調查主要目標。

▼8月12日 警方凌晨起到場搜證▼



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▼ 8月7日 警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲 ▼



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▼ 現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼ 7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下 ▼

