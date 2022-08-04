MIRROR演唱會｜魯庭暉抵警署助查　監製Fran9及一舞蹈員錄口供

上月底MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，事隔一周，今日（4日）下午約3時，MakerVille行政總裁魯庭暉抵達西九龍總區總部，有大批傳媒在場守候。據悉，監製Fran9（林浩源）及一名舞蹈員，亦於警署助查及錄口供，而負責演唱會舞台機械的工程公司協興隆，亦有高層人員到警署助查。

事故當日，紅館一塊大型電視屏幕墮下擊中兩名舞蹈員，傷勢嚴重的阿Mo李啟言手術後情況仍在醫院留醫。事發後，監製Fran9一直未有開腔回應事件，直至本周一（1日）他在Instagram發表聲明，指正積極配合警方調查，不會逃避責任，但對於一切不符事實的指控保留追究權利，並希望傷者早日康復。



今日（4日）下午約3時，行政總裁魯庭暉抵達警署，大批傳媒在場守候。（楊嘉朗攝）

今日（4日）下午約3時，MakerVille行政總裁魯庭暉抵達警署，大批傳媒在場守候。（蔡正邦攝）

傍晚6時許，再多2名證人到西九龍總區總部協助調查及錄取口供。現場所見兩人乘坐白色私家車抵達，惟警方未有透露兩名證人的身份。至晚上7時許，消息指魯庭暉已錄完口供，離開警署。

再多兩名證人到警署錄取口供。(梁偉權攝)

今次MIRROR演唱會監製是行內有豐富經驗的林浩源（Fran9），其實MIRROR經理人黃慧君（花姐）亦有演唱會監製經驗，但她這次角色是經理人。曾有幕後人員爆料指，監製Fran9在綵排時一問三不知，包括不熟悉舞台機關操作、沒有清晰操作指示，就算有舞蹈員跌落台都表示「看不到不知道唔知道」，又表示Fran9曾訓示眾人要他們自己執生。演唱會前，有多名舞蹈者及ＭIRROR成員在Instagram限時動態出黑圖控訴。

據幕後工作人員透露，「花姐在現場多番問Fran9，『點解有危險都仲要rehearsal？』，看到有問題就叫停，試過好多次MIRROR成員未走位到舞台機關的地方，舞台就開始降落，花姐講了很多次類似的說話：『點解artist未行到就降？跌死佢哋點算？』」

該幕後工作人員對記者說，整個綵排過程中氣氛非常尷尬，「氣氛好尷尬，花姐不斷提問，但監製都回答不到，連MIRROR成員都好尷尬，不知道走位、要行去哪裏。」不過他強調，現場並無罵戰，「無火藥味，無互相指責，是理性討論。但我可以說，以往做過這麼多次演唱會，從未試過如此尷尬。」

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