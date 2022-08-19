騙徒扮空姐大學生「網戀」假援交　洗黑錢7300萬　警拘11人

警破網上情緣及假援交騙案，揭騙徒假扮年輕少女行騙。警方指，騙徒於網上假扮年輕少女，包括幼稚園老師、空姐及大學生，騙受害者發展成情侶關係，訛稱需金錢援助，主動提出援交服務，再約受害者到酒店，然後又借口失約再索一筆。探員經調查後，本月17及18日拘捕9男2女，集團涉及15宗騙案涉款98萬元，清洗超過7,300萬港元犯罪得益，警方不排除有更多人被捕。



警方新界北總區重案組第3隊總督察武少禧，今（19日）早交代案情指，警方根據調查鎖定一個詐騙集團，該集團於2020年11月至今年8月，涉及本港15宗網上情緣及假援交騙案，涉款約98萬元，騙款由800元至46萬元不等，超過30名受害人。

另外集團操控40個傀儡戶口，清洗超過7,300萬港元犯罪得益。新界北總區刑事部及網絡安全及科技罪案調查科人員，根據線報及經深入調查，於8月17至18日一連兩日採取「焰火」的反詐騙拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙、藏毒、藏有工具可作吸食用途及洗黑錢罪拘捕9男2女，被捕人年齡介乎22至60歲，當中包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人。

警拘11男女 包括集團主腦情侶

新界北總區重案組馮俊達高級督察指，兩名集團主腦為情侶關係，他們開設多個社交平台帳戶。此外一名男骨幹成員負責招攬傀儡戶口，進行洗黑錢的活動，另一名男骨幹成員負責技術支援。行動中，警方檢獲13部手機、2部電腦、2個網絡路由器、12張銀行卡、小量冰毒及5個冰壺等。



一名41歲被捕男子及一名39歲被捕女子已被暫控合共一項「串謀詐騙」罪及一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，案件將於今日（19日）下午在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕男女現正被扣留調查。警方不排除有更多人被捕。

騙徒扮空姐大學生「網戀」假援交

武少禧指，有集團成員於網上假扮年輕女子，包括幼稚園老師、空姐及大學生等，並主動接觸受害者和展開對話，更會用甜言蜜語令對方「意亂情迷」，騙徒要求與受害者發展成情侶關係，再要求提供金錢支援，或主動提出援交服務。

騙徒為得到對方信任，會發送年輕女子的身份證及生活照，之後會約受害者到酒店房間，並稱已經預訂及支付酒店房錢，更稱可以提供額外的興奮藥物，指示受害者轉帳至指定戶口，但事主支付金錢後，騙徒就會失約及用不同借口誘騙事主再匯款，包括家人意外入院、自己藏毒被捕需要律師費等。騙徒為得到事主信任，更會傳送被捕文件及家人受傷照片。

警籲市民提高警覺 勿向陌生人透露個人資料

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察指，警方提醒市民在網上結交朋友時，請認清對方身份。騙徒的個人照片多是偷圖或重複使用，所以應利用搜尋器搜尋對方的頭像。以及，騙徒一般以新開設的社交帳戶接觸受害人，所以應查看對方帳戶的朋友圈有否異常。另外，好好保護個人資料，不要向陌生人透露任何可以被搜尋到的個人資料。最後，如網上認識的人以任何原因要求付款，應該提高警覺。

警方重申，串謀詐騙及「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。警方強調，網絡世界並非無法可依，警方會繼續收集情報以打擊各類型罪行。警方亦會向法庭申請加重刑罰，以加強阻嚇作用。