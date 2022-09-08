安達臣道冧天秤｜22歲死者遺抑鬱母　叔父哭訴事故是人為疏忽

秀茂坪安達臣道房協地盤昨（7日）發生奪命工業意外，一個天秤倒塌導致3死6傷。3名死者家屬今日（8日）陸續到地盤路祭，其中一名死者是22歲工程師助理潘浩鈺，其叔父形容浩鈺「好勤力、好孝順」，半工讀照顧患有嚴重抑鬱的母親。他又批評事故是人為疏忽而非意外，「政府點可以畀個咁唔標準嘅天秤安裝，邊個驗收完全無責任」，希望政府調查能還他們公道。



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22歲工程師助理潘浩鈺在意外中身亡，其叔父Sam哥今午於意外現場向傳媒表示，浩鈺成長於單親家庭，由母親含辛茹苦養大，又形容姪兒「好勤力、好孝順」，畢業後找到工程師助理工作幫補家計，同時讀夜校進修，「希望賺多啲孝順媽咪」，未料於現時公司工作4個月後，突然飛來橫禍。Sam哥又透露潘母患有嚴重抑鬱，突然痛失愛子，哭訴「宜家（潘）媽媽好辛苦，日子唔知點過，我哋好辛苦」。

Sam哥批評事故並非意外，不滿政府及負責人士未有妥善驗收天秤「絕對係人為疏忽，絕對唔係意外，政府點可以畀個咁唔標準嘅天秤安裝，邊個驗收完全無責任。（正常情況）就算好大風，打十號風球都唔會冧」，直言對3名死者及家庭十分冤枉。他希望政府及警方調查事故真相，還死者及家屬一個公道，又希望行政長官成立小組跟進事件。

叔父Sam哥形容死者「好勤力、好孝順」。（林朗天攝）

協助家屬的工聯會立法會議員郭偉強及鄧家彪，今日陪同家屬與公司及承辦商會面及反映情況，郭偉強指事件對家人屬晴天霹靂，有家屬對於有部份持分者仍未與他們接觸表示憤怒，他又要求政府部門及公司盡快完成調查，找出事因向家屬交代。郭又指出因工程設計、巡查、驗收等人為疏忽，做成傷亡均等同謀殺，認為任何工序均需要提高安全意識。