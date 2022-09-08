安達臣道冧天秤｜家屬晤承建商　工權會：一家庭接受恩恤金安排

秀茂坪安達臣道房協地盤昨日（7日）發生天秤倒塌釀成3死6傷慘劇，3名死者的家屬今日（8日）先後到地盤路祭，其中26歲外判工程師徐學培和22歲工程師助理潘浩鈺的家屬，之後在地盤與承建商開會，商討恩恤金等安排。協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在會後引述，其中一個家庭已接受承建商的恩恤金安排，但參與會面的家屬均要求承建商徹查事故原因，避免同類事件再發生。



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意外地盤由「精進建築」承建，事故中3名死者的家屬今日（8日）陸續到地盤路祭。上午11時許，41歲電工許文明的遺孀、父親、叔叔及一名親友一行4人帶同祭品到場上香拜祭。據知，許任職電工10多年，曾於今年2月確診感染新冠肺炎，至4月到涉事地盤工作，未料肇事，遺孀路祭期間一度傷心拭淚。至下午約2時，徐學培和潘浩鈺的家屬亦到場路祭。其後徐和潘的家人與承建商開會，遇事工人直屬的公司亦有出席。

工權會總幹事蕭倩文在會後表示，其中一個家庭已接受承建商的恩恤金安排，但礙於保密協議，她不會透露金額。至於另一個家庭仍在考慮是否接受恩恤金，餘下一個家庭將獲安排明天（9日）與承建商會面商討。另外3名死者的家屬將於明天辧理認領遺體手續。

蕭倩文引述一死者的家庭接受承建商的恩恤金安排。(林朗天攝)

蕭倩文續表示，今日會面期間，家屬均要求承建商徹查事故原因，避免同類事情再發生。惟承建商暫時未有就事故原因及調查進展作出交代，僅表示會全力配合勞工處及警方的調查。對於涉事的「精進建築」，已經是一年內第二次發生冧天秤事故，蕭倩文指出，過去一些重複觸犯安全規例的公司只被判罰款數萬元，認為政府該對重複犯例的公司，提高罰則。

事故造成3死6傷，相關死因調查已經交由東九龍總區重案組負責。下午時分，有人亦到地盤獻花悼念，惟未能進入地盤內，最後將鮮花放在地盤外離去。