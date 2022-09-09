安達臣道冧天秤｜末期癌妻確診一周頓失丈夫　憂病逝遺兩女變孤兒

秀茂坪安達臣道地盤天秤倒塌意外奪去3人生命，其中41歲電工許文明當場被壓斃。許文明一家個多星期內接連遭逢巨變，先是太太證實患上末期乳癌，癌細胞擴散至肺部，夫婦二人不言棄，準備攜手抗癌，詎料丈夫工作時飛來橫禍身亡，剩三母女相依為命。許妻如今徬徨無助，擔心自己的病況惡化，最終藥石無靈下隨丈夫而去，留下兩名分別4歲及7歲的女兒孤苦無依。



意外過身的電工許文明與妻子育有一對年幼女兒。（許文明遺孀提供）

許文明遺孀今日（9日）在工業傷亡權益會（工權會）陪同下會見傳媒。許太憶述，當日家屬接到來電指，工地出了意外，催促她儘快乘的士到聯合醫院，當時她未能辨認出另一名工友遺體，認為出事的不是丈夫。後來她被指示到工地，已心感不妙，只見地上有一副用布蓋住的遺體，警方揭布後，許太認出遺體為丈夫，悲慟哭訴：「我唔敢去掂我先生（丈夫），我唔想去碰一個對我冇反應、冇遺言嘅（丈夫）。」

天意弄人 許妻確診癌症末期 一周後丈夫逝世

原本罹患乳癌的許太，上星期接到醫院身體報告，發現癌細胞已擴散至肺部，確認為第4期癌症。不過，許太在得悉噩耗後表現平靜，「我自己頂得順，先生已經好辛苦，所有屋企啲嘢佢都孭上身。」許太回家後，向家人交代病情，許下承諾會積極治療，「我唔捨得你，我唔會抌低你一個人」，本來許太自覺上了死亡名單，沒料到一周後丈夫竟先行離去，直指「上天開咗一個玩笑，電視台寫劇本可能都唔會咁寫」，「先生原本係我嘅退路，可以陪伴小朋友長大、照顧老人家。」

死者為人勤奮顧家 入職不足半年

許妻透露，死者任職電工已有7年，今年4月1日入職肇事公司，為長工合約領月薪，朝七晚七工作，往往清晨5時便起床上班。許太哽咽回憶起丈夫出事前一日，「佢早過我瞓，佢笑住同我講晚安，我錯過咗同佢一齊入睡，最後一日都冇機會好好攬下佢。」

她又指，以前與丈夫共事的工友均稱讚死者做事認真，丈夫經常向她提及﹕「經過他手（的工作），唔想有錯誤，一旦唔啱、出左事，都要為己為人負責任」，秉承安全第一的原則。不過，由於之前工作太頻密，假期太少，無暇陪伴兩女兒，遂轉職至現職公司。

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女兒不時提起﹕「好想爹哋陪」

記者問及會否要求承建商供養一對女兒至18歲，許妻指，現時兩位年幼女兒已得悉父親過身，情緒已較為平穩，不過仍不時提起「好想爹哋陪」，令人心酸。她續指，「經濟上唔係最重要，一對女兒已經無咗爹哋」，亦坦言，無論任何持分者找出天秤倒塌原因，對她而言已沒有意義，「我不可以責怪公司、任何人。我不是專業，責任誰屬不是由我判斷」，只希望將來能避免同類意外發生。

工權會現為許文明一家人發起籌款

許妻感徬徨「聽日要點過？」 工權會發起籌款

家屬目前初步與肇事公司洽談恩恤及賠償安排。許妻認為對方態度有誠意， 但暫未有定案。許妻直言不知現時家庭開支多少，她正在公立醫院接受癌症治療，費用不算昂貴，只是想到自己隨時命不久矣，剩下一對女兒，頓感徬徨，「聽日要點過？」

工權會總幹事蕭倩文指，41歲電工許文明直屬承建商精進建築的職員，其餘兩名死者屬二判公司。今早，三名死者的家屬已分別到殮房認屍。肇事承建商精進建築已接觸死者家屬，惟處理工傷賠償需時一年半載，許家經濟狀況緊拙，需要一筆短期生活費應急。工權會現時亦為死者家屬發起籌款，呼籲熱心人向遺屬伸出援手，協助他們渡過難關。

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事發於周三（7日）早上10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6傷。41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡；22歲工程師助理潘浩鈺身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治；25歲外判工程師徐學培被困天秤底部7小時，被救出時證實不治。其餘6名傷者分別送往伊利沙伯醫院和聯合醫院治理。