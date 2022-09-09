安達臣道冧天秤｜3死者家屬認屍　潘浩鈺母哭訴：還我哋一個公道

秀茂坪安達臣道奪命工業意外，壓碎三個大好家庭，今（9日）晨3名死者家屬陸續到殮房認屍，其中潘浩鈺母親難抵白頭人送黑頭人的悲痛，哭得死去活來：「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我！」她希望查明真相，為兒子討回公道。



潘母喪子悲痛，今晨認屍後哭得軟弱乏力，要由工會人員攙扶，她對傳媒哭訴：「我個仔死得好慘，我個仔先得22歲，大好前途，我希望社會各界幫我查明真相....呢個係一個人為疏忽....呢啲係謀殺，唔係普通工業意外！」

潘母哭得死去活來。 （馮國良攝）

「我希望社會各界，政府各部門，呢個係一個人為疏忽，係人都睇到，你冇工作嘅時候，冇大風大雨嘅時候，成個天秤咁樣，成個腳斷咗，咁樣蹺起，唔係人為疏忽？呢啲係謀殺，唔係普通工業意外。呢啲係人為疏忽，要拉啲人去坐監，邊個還返個仔畀我?」

她表示，住了劏房11年，捱大兒子，剛上樓三數年，「我含辛茹苦，我個仔好乖，好聽話。香港人、香港政府，你哋幫吓我，我乜嘢都唔識，我要同我個仔攞返個公道呀！我要攞返我應得嘅賠償，你叫我以後嘅生活點樣過呀？希望各界人士查明真相，還我哋一個公道！討回一個公道！希望你哋幫手！我個仔依家連安葬費都未有，都冇人同我提過呢一樣嘢，我仲要周圍頻頻撲撲。」

潘母認屍後需攙扶離去。（馮國良攝）

「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我！我得一個仔，我冇咗生存落去嘅希望同精神支柱，你哋要幫我，我得一個仔呀」，潘母淚如雨下，見者心醜。

41歲死者許文明的家屬認屍後神情哀傷離去，沒回應記者問題。由於許是家庭經濟之柱，家人頓失所依，前路茫茫，工權會將統籌籌款事宜，協助他們渡過難關。

事發於前日上午10時許，秀茂坪安達臣道地盤一個重65噸的天秤倒塌，擊中地盤多個貨櫃辦公室，導致3死6人受傷。41歲電工許文明頭顱骨折及大量出血，當場證實死亡；22歲工程師助理潘浩鈺身體多處骨折，送往聯合醫院後搶救後終告不治；25歲外判工程師徐學培被困天秤底部，在事發後約7小時後被救出，當場被證實不治。其餘6名傷者分別送往伊利莎伯醫院和聯合醫院治理。