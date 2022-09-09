安達臣道冧天秤｜天秤公司永茂機械董事　曾涉2007年同類致命意外

觀塘安達臣道地盤周三（7日）發生塌天秤的奪命工業意外，致三死六傷。承建商「精進建築」被政府禁止參與工務工程的投標。

倒塌意外的天秤則屬於「永茂機械」，董事兼股東陳卓添持有40%股權。2007年銅鑼灣三越百貨舊址地盤塌天秤兩死五傷的慘劇，陳卓添當時擔任負責安裝操作天秤的「百順重機」董事，當時公司五罪罪成，僅被罰款3.6萬元。

記者致電予陳卓添，其公司職員稱他並不在港，亦無回答與意外相關的問題。



觀塘安達臣道地盤發生塌天秤奪命工業意外，倒塌意外的天秤則屬於「永茂機械」，董事兼股東陳卓添亦曾牽涉2007年銅鑼灣三越百貨舊址地盤塌天秤兩死五傷的慘劇。（鄭子峰攝）

安達臣道地盤周三（7日）發生塌天秤意外，承建商「精進建築」被政府禁止參與工務工程的投標。新加坡永茂控股有限公司（Yongmao Holdings Limited）翌日發表聲明，承認涉事天秤由永茂機械（香港）有限公司擁有，其公司佔有60％股份。

倒塌意外的天秤則屬於「永茂機械」，董事兼股東陳卓添（右一）亦曾牽涉2007年銅鑼灣三越百貨舊址地盤塌天秤兩死五傷的慘劇。（網上圖片）

擁倒塌天秤永茂董事 牽涉2007年銅鑼灣塌天坪奪命意外

永茂機械（香港）有三名董事，包括港人陳卓添，以及用中國護照登記的孙田、田若南。永茂機械（香港）餘下40%股權，由「東泰建機」持有，陳卓添持有東泰99%股份。

早在2007年，銅鑼灣三越百貨舊址地盤亦曾發生塌天秤的奪命工業意外。當時負責安裝操作天秤的百順重機服務有限公司被控五項控罪，陳卓添亦為「百順重機」時任董事之一，該公司當時成立剛逾一年，並在去年10月解散。

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2007年奪兩命意外 安裝天秤「百順重機」僅被罰款

三越百貨舊址地盤2007年7月10日正進行拆卸工程，工人在9樓天台調整下解天秤高度時，重達24公噸的天秤突然攔腰折斷，多名工人走避不及被鐵架擊中壓住，導致兩死五傷。時任勞福局局長張建宗到場視察，並下令地盤內兩個天秤停工，並巡查全港地盤天秤等相關設施。

事後，涉案的工程承辦商及負責起重機操作的公司，即中國海外房屋工程有限公司、中國海外機械有限公司及百順重機服務有限公司被控合共22項罪名，控方指稱涉案天秤在事發當日，因操作不當致超重失衡，最終彎曲倒塌。

職員稱陳卓添正外出公幹

負責安裝操作天秤的「百順重機」被控5項控罪，包括沒有設置安全裝置、沒有確保工人的安全，以及沒有定期作出檢查等，釀成今次意外，最終僅被輕判罰款36,000元。

《香港01》致電聯絡陳卓添旗下公司「東泰建機」，職員稱他正外出公幹，無回答與意外相關的提問，着記者以電郵查詢。