MIRROR演唱會｜西九重案執行搜查令　搜藝能、協興隆檢文件電腦

7月底MIRROR演唱會第4場發生嚴重意外，一塊大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員，李啟言（阿Mo）傷勢較嚴重，至今仍留醫。事隔一個多月，警方調查工作仍然持續，今日（13日）下午2時許，西九龍總區重案組執行法庭搜查令，聯同相關部門人員，到總承辦商藝能位於紅磡的兩個辦公室及油塘一個貨倉搜證，亦有探員前往負責機械工程的協興隆在元朗的辦公室及貨倉調查，其後檢走一批文件及電腦等物品。



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消息指，西九龍總區重案組今日手持法庭搜查令，合共前往5個地點調查，分別為藝能及協興隆的辦公室及倉庫。下午2時許，西九龍總區重案組分成多隊，前往藝能的兩個辦公室及一個貨倉蒐證。其中，警司鍾雅倫帶隊先後登上紅磡商業中心及駿昇中心的辦公室，及後亦有探員攜同多個膠箱進入駿昇中心，料會帶走證物。

至於位於油塘東源街1號的藝能貨倉，同樣有大批探員搜證。下午5時許，10多名探員拖着一個載有文件的行李篋離開，有至少3名藝能職員一同登車離開。至傍晚6時許，其中一男一女職員被探員帶至駿昇中心辦公室調查，兩人其後可自行離開。

警司鍾雅倫連同多同探員於駿昇中心的辦公室搜證約5小時後，晚上8時許，他們帶同檢獲的證物離開，包括一部電腦及一批文件。

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由於演唱會事故牽涉單位及人員眾多，西九龍總區重案組早前已接見有關人士及錄取口供。據了解，警方8月初曾邀請兩間公司的負責人及其聘請的工程師等人，到西九龍刑事總部協助調查。

藝能7月30日首回應 ：有結果前不便發放訊息

MIRROR演唱會舞台工程總承辦商藝能工程有限公司於7月30日晚上首度發聲明回應事件，表示整個演唱會的舞台製作，由構思、設計、安裝及運作，均由多個單位負責與協商。藝能作為承辦單位之一，正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，冀能盡快查出事故原因。藝能指在調查完成前不便發放任何消息，但承諾會在檢討報告出爐後，詳細向公眾交代事故。

藝能又指，極為關注事故，強調表演者、工作人員及觀眾的安全一直是首要考量。對於有表演人員因舞台屏幕墮下導致受傷，藝能向傷者、其家屬及受影響人士，致以最深切慰問，希望傷者能早日康復。

藝能於7月30日首度發聲明回應事件。

藝能工程有限公司於1985年在香港成立，在大中華地區的演唱會行業發展超過30年，可說是香港最大的演唱會製作、策劃及項目管理綜合演出製作公司，同時為大中華地區少數能承包大型巡迴演唱會項目的公司之一，基本上壟斷了香港紅館的舞台製作生意。

藝能除了舞台製作，亦經營演出設備的租賃和銷售業務，具體包括音響設備、舞台、燈光設備、懸掛裝置、激光設備、視像系統、觀眾坐席、室內/戶外LED幕牆系統、機動升降機和特效裝置等。

▼8月12日 警方檢走起重及升降裝置、鋼索及舞台控制台▼



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▼ 8月7日 警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲 ▼



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▼ 7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下 ▼

