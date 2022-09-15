打鼓嶺謀殺案│直擊坪洋村山邊埋屍現場　遺毛髮傳惡臭

打鼓嶺坪洋村發生謀殺案。一名51歲姓張男子於10日前疑因欠債，被帶到坪洋村後以利器剌胸殺害，疑兇再致電死者妻子勒索要求代為還債，警方昨日（14日）拘捕兩名男子涉嫌謀殺。

警方指今日於打鼓嶺坪原路一關帝廟的山邊草叢發現男事主屍體，其屍體被人埋於30厘米地底下，以一層水泥及沙泥覆蓋。《香港01》記者於現場所見，懷疑為埋屍洞穴附近仍殘留惡臭，遺下數塊水泥及疑似毛髮。



懷疑為埋屍洞穴附近仍殘留惡臭，遺下數塊水泥及疑似毛髮。（林朗天攝）

警方指男死者被人埋於打鼓嶺坪原路一關帝廟（原名大王爺廟）外草叢、約30厘米地底下，以一層水泥及沙泥覆蓋。《香港01》記者晚上於現場發現懷疑為埋屍洞穴，附近仍殘留惡臭，遺下數塊水泥及疑似毛髮。警方又指經法醫經初步檢驗後，死者頭及雙手被膠布綑綁，心口被硬物刺傷，估計死去8至10日，死因有待進一步化驗，警方暫時未尋獲兇器。

新界北總區高級警司(刑事) 陳江明交代案情指，警方於9月5日接獲51歲男事主的妻子報案，指丈夫於下午離開寓所用膳後失去聯絡，至黃昏她收到不明來歷電話，稱其丈夫在對方手上，要求代還360萬債務。事主妻子於多次聯絡丈夫不果後，同晚報警求助。新界北警區重案組調查後，經連日追查相信男事主已遇害，警方於昨日（14日）早上在粉嶺聯和墟拘捕兩名分別64歲及29歲的陳姓男子，並於得知事主遇害地點後，今早於打鼓嶺坪原路一關帝廟的山邊草叢外約30米發現男事主屍體。