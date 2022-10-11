元朗斬人｜警搗破安樂路兩無牌酒吧　拘29人

上周六元朗人氣食店斬人案，遭斬傷的22歲男子與好友在安樂路一間無牌酒吧慶生，暴露附近工業大廈暗藏不少無牌酒吧，成為治安隱患，警方繼拘捕8名涉案人士外，昨（10日）採取代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查元朗安樂路一工業大廈內兩個單位，搗破兩間無牌酒吧，拘兩負責人及27名酒客。



警方拘捕29人。(警方圖片)

行動中，人員於兩個單位內分別拘捕一名20歲姓黃男負責人、及一名21歲姓陳男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，16名本地男子及11名本地女子，年齡介乎17至43歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們同時亦違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，人員檢獲1,823罐啤酒，3支洋酒，一批影音器材及酒吧設備。所有被捕人士已獲准保釋候查。

據了解，安樂工業大廈是區內無牌酒吧集中地之一，高峰期有數間無牌酒吧經營，大都由黑幫操控，由於無王管，酒吧內「劈酒索嘢」樣樣齊，甚至提供泰妓及人妖服務，烏煙瘴氣。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2,000元。

事源於有「新義安」背景的22歲姓陳男事主「阿雀」，早前因販運危險藥物罪，囚於荔枝角收押所，其間女朋友移情別戀，轉投「和合圖」的「粒粒」懷抱，以致雙方勢成水火。上周六凌晨，「阿雀」為慶祝23歲生日，專誠從九龍入元朗慶生，在安樂工業大廈一間無牌酒吧飲酒，至清晨6時45分離去，在安樂工業大廈對開與情敵「粒粒」狹路相逢，發生激烈爭執，「粒粒」最終「吹雞」找來刀手闖入以沙嗲牛肉麵馳名元朗的「永順食店」，襲擊正在吃早餐的「阿雀」等3人，警方追查後拘捕8人，5人分別有「14k」及「和合圖」背景，其中主腦「粒粒」亦落網。