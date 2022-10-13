安達臣道冧天秤｜精進天秤停擺　至少5地盤爆工潮　數百人求復工

上月安達臣道冧天秤意外後，勞工處向精進建築共10個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作。至今逾一個月，精進的地盤因無法使用天秤，陷入停擺狀態，不少工種受影響無工開無糧出。繼昨日（12日）東涌第100區約100名工人在工地示威，今日（13日）再有至少5個精進地盤約數百名工人集體抗議，大批工人在地盤門外拉起橫額示威，並高呼「手停口停，點解天秤要停」、「我哋要復工，要求政府開天秤」等口號。警方接報後派員到場調停及維持秩序。



油塘東源街地盤示威現場



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精進建築位於油塘東源街的一個地盤，今早有近200名工人到場示威，並拉起多幅帆布橫額，又搖旗吶喊，並不斷喊口號：「我哋要復工，要求政府開天秤。」有工人向記者訴苦，直言：「一個星期無工開無問題，但係一個月無開工，就係頂唔順先出嚟。」他表示，今日多個精進地盤的工人都會出來示威，油塘地盤原本有逾300多工人想出來示威，但「費事搞得太大」，最終有約200人出席。他指，地盤無天秤基本上無法運作，要求政府盡快交代何時可復工，「（依家）無限期等待，你停咗我（工）但有經濟支持就無問題」。

大埔彩蝶街的精進地盤亦有為數約100名工人示威，包括天秤工人及地盤雜工等，工人拉起橫額在兩條馬路間嗌口號：「手停口停，點解天秤要停。」其後有警察到場戒備及調查。另外，屯門第29區西、白田邨第十期、油麻地渡華路的精進地盤亦有發生工潮。

屯門第29區西地盤示威現場



屯門第29區西地盤示威現場。（蔡正邦攝）