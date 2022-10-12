安達臣道冧天秤｜精進停用天秤致東涌地盤停擺　工人抗議冇糧出

上月7日，安達臣道地盤一個天秤倒塌，導致三死六傷，勞工處事後向承建商精進建築的多個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作。事隔至今逾一個月，精進建築旗下的東涌第100區公營房屋發展項目的地盤，仍未能使用天秤。今早（12日）有約100名工人發起示威，指地盤無法使用天秤，不少工種都受到影響而停工，部份二、三判工人因而「手停口停」冇糧出，當中不少屬日薪工人。大批工人舉橫額示威，要求停工期間繼續出糧，部分工人則希望政府盡快交代復工時間表。

有工人向《香港01》透露，勞工處早前已檢查過地盤天秤，亦已確定為安全，惟房屋署一直未有明確回應何時才能復工。本報已向勞工處及房屋署查詢事件。



今日上午，東涌第100區的地盤內，有約100名工人拉起兩幅帆布橫額示威。（報料人提供圖片）

今日上午，東涌第100區的地盤內，有約100名工人拉起兩幅帆布橫額，上面用紅漆噴上「疫情已停工二十幾日依家又停工」、「手停口停要求停工期間要出糧」等字句。報料人向《香港01》透露，該地盤大半年前因疫情停工20多日，工人已飽受停工之苦。豈料上月初安達臣道冧天秤，勞工處隨即向精進建築的多個地盤發出暫時停工通知書，停止地盤內的天秤運作，東涌第100區正正受到影響。

施工初期階段需天秤吊運重物

報料人指，由於地盤仍在施工初期階段，有需要使用天秤吊運重物，尤其現時正在組裝預製組件。但在停用天秤的情況下，有關工序根本無法進行，地盤內不少工種因此要停工，受影響的包括釘板及紮鐵工等。報料人續指，工人按不同工種分屬不同的分判商，部份二判、三判的工人在這段時間因為停工，影響生計，於是組織今次行動表達意見。

工人要求政府提供復工時間表

報料人又形容，安達臣道冧天秤後，勞工處發停工通知書，「特首（處理事件）贏咗掌聲」，但事後跟進工作卻令人無所適從。他指，早前勞工處人員已到地盤巡查天秤，惟事後沒有撤銷停工通知書，故地盤仍然停擺。報料人指，當局沒有提出復工時間表，工人只能呆等。報料人坦言：「依家都唔知衰啲乜？」

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動，尋獲原先失蹤的一名工人。（鄭子峰攝）

地盤大部分工種受影響 日薪工人生計大受打擊

另一名外判地盤雜工秦先生向《香港01》表示，天秤被停用至今，基本上已影響地盤大部分工種的工作，因此他們亦被要求停工。由於他們屬日薪工人，自己亦「手停口停」，他直言工人生計大受打擊，「一家大細等緊我哋養，隨時幾百人受影響」。

工人透露勞工處已確認天秤安全 惟房署未回應何時復工

秦先生又透露，據公司高層表示，勞工處早前已檢查過地盤天秤，亦已確定為安全，惟房署一直未有明確回應何時才能復工，「如果唔係（停工）時間咁長，工人都唔會出嚟搞呢啲嘢啦」。他又指今日抗議活動，工人們曾包圍地盤內房署辦公室，精進亦有高層及律師到場，惟房署仍無派代表出來交代事件。他希望房署能早日安排地盤復工，最基本亦需要交代部署及復工時間表。

《香港01》向精進建築查詢，職員表示已知悉今早工人的行動，亦承認安達臣道冧天秤事件後，東涌第100區地盤的工作受到影響，至於地盤內有多少工種受到影響，則仍在了解中，因涉及不同分判商。職員又指，由精進建築直接聘請的工人，一直都有糧出，估計因停工而冇糧出的是二判、三判的工人。

翻查資料，精進建築承建的房委會項目包括，東涌第54區、東涌第100區、屯門第29區西、白田邨第十期、大埔第9區（富蝶邨第二期）、葵涌麗祖路等的公營房屋項目。