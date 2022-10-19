大角咀奪命工傷│死者父親茶飯不思　兄長嘆前路艱難盼外界伸援手

大角咀公眾貨物裝卸區星期三（17日）發生致命工業意外，男散工黃嘉俊（26歲）在事故中不幸被磚頭砸中後罹難。兄長阿雄今日（19日）接受《香港01》訪問表示，涉事公司宏利建材今早與父親會面跟進事件，但阿雄透露父親的情緒仍然波動，「唔係好肯食嘢，食好少」，擔心會影響其健康。阿雄同時亦忙於照顧剛分娩的妻子，坦言需要「兩頭家，兩邊走」，難免會有壓力，期望外界能夠伸出援手。工權會現時正為死者家屬籌款助渡難關。



嘉俊的兄長阿雄向《香港01》表示，涉事公司宏利建材今早（19日）與父親會面，處理跟進事宜，又透露家中父母仍然很傷心，情緒波動，未能平伏，而父親病患纏身，阿雄擔心事件會對他的健康造成負面影響，「爸爸唔係好肯食嘢，食好少」。

阿雄又說，未來會照顧好父母，而妻子剛剛分娩，目前需要「兩頭家，兩邊走」，在人力上難免會有壓力，期望外界能夠伸出援手。

死者黃嘉俊生前顧家孝順。（死者家人提供）

+ 3

另外，工業傷亡權益會今日在社交網站提供不同途徑，讓公眾捐款支援嘉俊的家人。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，由於意外涉及躉船吊臂部分，包括過往發生於躉船的高處墮下意外，或於躉船吊運貨物期間發生的工傷事件，均由海事處負責調查。翻查海事處統計報告，由2017年至2021年涉及貨物處理的工業意外，造成8死46重傷，其中遭墮下或擺動物件撞擊的意外，共釀4死20傷。

促處方監督業界改善工序

蕭倩文指於意外中可見，貨物綑綁及搬運的過程粗疏。因處理有關搬運工序的3個工種，需要持有相關牌照，分別為機手、「叻㗎員」（索具工）及通訊員。惟死者並非以上3個崗位，並沒有受過所需培訓及正確指示，質疑公司是否「求其叫人過去就做（卸貨）」。蕭倩文又稱有業界人士透露，綑綁貨物簡陋的情況於行內實屬普遍，認為處方有需要加強監督，包括立即向相關貨物供應商作出指示，避免同類情況再次發生。

油麻地宏利建材發言人回覆查詢時表示，已將事件交由相關政府部門跟進，暫時沒有任何回應。

工業傷亡權益會正爲家屬籌款。（社交網站截圖）

事發於星期三（17日）下午4時13分，黃嘉俊在海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區，協助從躉船上將每綑約一立方米、重約一噸的磚塊吊上岸。期間，其中一綑磚塊於吊起時，懷疑綑綁的尼龍帶斷裂，導致整綑磚塊鬆開跌下，嘉俊疑走避不及遭磚塊砸中，身體多處受傷，最終搶救無效。