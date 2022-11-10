元朗14歲童捱車撞重創　校長錄音打氣　母親痛斥：我好憎呢個司機

元朗周一（7日）一名14歲姓彭男童（濰仔）晚飯後出外散步，豈料在青山公路灰沙圍遭一輛私家車撞飛十數米重創，至今情況危殆，肇事司機仍然在逃。濰仔的父母昨（9日）午向《香港01》講述兒子病情，今早（10日）再受訪時指，濰仔就讀學校的校長專程錄音為濰仔打氣，希望他能夠「頂住」，早日康復重返校園，並寄望濰仔日後能成為一個歷史學家。

彭太坦言最希望兒子能渡過危險期，但想到日後漫長的復康路，她顯得一臉無奈，擔心兒子神經受損或下半身癱瘓，「唔知佢點去生存，阿媽點去幫到佢，我都唔知。」她直言：「我好憎呢個司機，撞咗我個仔，仲要走咗去。如果無途人救佢，咁我個仔點算呢？」



彭太與濰仔關係良好。（彭太提供圖片）

彭太表示，兒子於元朗公立中學就讀中三，意外發生後，校長、教師及學生相當關心濰仔的傷勢，亦準備製作心意卡為濰仔打氣。該校的余校長昨晚更特意錄音，希望彭太在探望濰仔時可播給他聽。

校長在錄音中，希望濰仔能支撐下去：「校長好掛住你，你今次要叻仔啲啊，頂住啊。校長好希望你快啲好返，返番嚟元中（元朗官立中學）同你見返面。你記得嘛，校長希望你成為元中畢業生，將來成為一個歷史學家。快啲好返啊。」

彭太續談到濰仔的病情，她指意外後濰仔在屯門醫院做了緊急手術，由於盆骨碎裂，要「劏開個肚」用棉花、紗布去止血，今日又要再次做手術。她指，兒子頭部及盆骨傷勢最嚴重，右手也有骨折，要做手術固定，至於神經是否受損，則要等兒子清醒後才能判斷。

彭太表示，最希望兒子能渡過危險期，但坦言面對漫長的復康路亦有壓力，「呢一個係最關鍵的問題，係最大壓力的問題。」彭太坦言，丈夫年老早已退休，一家依靠積蓄過日。所以對於兒子的未來，她顯得憂心忡忡，尤其是醫生曾提及濰仔盆骨嚴重受損，有可能下半身癱瘓。彭太坦言：「如果阿仔保住條命仔，將來要面對嘅嘢好多，可能攞唔到嘢，唔知佢點去生存，阿媽點去幫到佢，我都唔知。」

起火私家車燒成廢鐵。（陳永武攝）