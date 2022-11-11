MIRROR演唱會．直播｜5人涉欺詐被捕 　警交代拘捕行動

撰文：鄧栢良 羅敏妍 蔡正邦 黃偉民
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今年7月28日MIRROR紅館演唱會第四場發生墮屏意外，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創。事後西九龍總區重案組接手跟進；政府成立跨部門工作小組調查原因。事隔3個半月，據知政府今日（11日）將公布調查報告。
警方在報告「出爐」前亦採取拘捕行動，今早在全港多區上門拘捕4男1女（40至63歲），涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。警方將於下午3時在西九龍總區警察總部召開記者會，《香港01》屆時會現場直播。

▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼

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據了解，被捕5人均為總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的職員，包括製作總監、項目經理及負責舞台工程的高級監工。其中被捕女子居於筲箕灣東旭苑東緻閣，她為總承辦商藝能工程的項目經理，涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」兩宗罪被捕。今早約6時50分，她在警員押解下離開住所，被帶返紅磡警署調查。

▼8月12日　警方檢走起重及升降裝置、鋼索及舞台控制台▼

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▼8月7日　警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲▼

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▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

MIRROR演唱會｜消息指有人疑為加快取得演出許可　故意虛報文件MIRROR演唱會｜調查報告「出爐」前　警今早於多區上門拘捕4男1女MIRROR演唱會｜消息指跨部門工作小組明天將交代調查結果MIRROR演唱會｜阿Mo須人協助換姿勢防褥瘡　父問調查報告尾聲何期MIRROR演唱會｜西九重案執行搜查令　搜藝能、協興隆檢文件電腦
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