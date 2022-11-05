MIRROR演唱會｜阿Mo須人協助換姿勢防褥瘡　父問調查報告尾聲何期

MIRROR演唱會意外至今超過三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（5日）轉發阿Mo父親李盛林牧師第15封代禱信指，兒子現時每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿才能入睡，每隔一段時間都需要為啟言轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡。事故發生逾三個月，政府就事故成立「跨部門工作小組」，原本預計9月完成調查，惟至今未公布調查報告，Mo父在代禱信亦稱：「尾聲何期。」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父形容阿Mo每啖飲食都一步一驚心 要小心按指示吞嚥

阿Mo的造口氣喉早前已在身體穩定的情況下摘除，今次阿Mo父親在代禱信提到，現時阿Mo「每啖飲食都是一步一驚心」，因要小心按著指示的方法吞嚥，故請外界繼續為阿Mo的吞嚥功能禱告。

除須換病床上姿勢防褥瘡 亦要等醫護調整睡姿才能入睡

信中亦提到，阿Mo難以定時轉換姿勢，故仍需他人協助每隔一段時間轉換在病床上的姿勢以防褥瘡，而每晚亦要等候醫護幫助，調整睡姿才能入睡，而現時仍在探討最適切病房作治療。

代禱信亦指，阿Mo盼望感官神經和活動神經能盡快恢復，而他亦正勇敢接受下一步針對的治療，惟他治療時需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊：「打個比方，正常人可以一口氣跑 100 米，但啟言現在是要分幾段才跑完，因為他跑了20米就要休息半分鐘，才可再跑。」因此，希望外界請繼續為這現象禱告，望阿Mo能強化體能縮短每次的休息時間。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



Mo父再次感謝 So Ching為Mo事情奔波

阿Mo父親感謝各方有心人仍耐心的關注及為Mo禱告，並感謝哥哥嫂嫂及蘇晴為啟言的事情而奔波。他亦提到過去一周的颱風，就算外面風大雨大，阿Mo都渴望家人能站在他的床邊聊天和陪伴。因此，無論風雨多大，家人們都會站在他的身邊。

在代禱信尾段，阿Mo父親亦再次提到政府就事故成立「跨部門工作小組」，並謂：「尾聲何期。 」

過去一週（周）的颱風，心想就算外面風大雨大，啟言都是渴望著我們能站在他的床邊聊天和陪伴。因此，無論風雨多大，我們都會站在你的身邊。 阿Mo父親李盛林牧師

代禱信全文：

轉發：



*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 15 （20221106）*



*感恩*

1. 感謝各方的有心人仍耐心的關注及為啟言向那位創造主禱告。

2. 感謝哥哥嫂嫂及蘇晴為啟言的事情而奔波。



*代禱*

*「人若望地，只見黑暗艱難；光明在雲中變為昏暗。」（以賽亞書 5:30下）*

*（一） 啟言分享：盼望那些感官神經和活動神經能盡快恢復過來。*



*（二） 啟言最新近況*

*1. 「請繼續為他的吞嚥功能禱告」*

對爸媽來說啟言的每啖飲食都是一步一驚心，因為他要小心按著指示的方法吞嚥，盼他能適應並持守著。

*2. 「定時轉換姿勢」：對一個沒有受創傷的人來說是非常自然，但對啟言。。。*

a. 每隔一段時間都需要為啟言轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡。

b. 每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿才能入睡。

c. 治療時更需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊。

*3. 「每項治療的能耐」*

打個比方，正常人可以一口氣跑 100 米，但啟言現在是要分幾段才跑完，因為他跑了20米就要休息半分鐘，才可再跑。這正是他每次接受單項治療的情況呢。請為他能強化體能，每次可以縮短休息時間禱告。

*4. 「轉房治療」*

a. 適切的病房：仍在探討最適切的治療病房。

b. 需要更大的體能：祈求啟言身體各個器官功能可以保持健康正常運作，因為在啟言勇敢接受下一步針對的治療，同時亦需要更大的體能。



*（三） MO 爸媽*

*1. 「就算風雨再大」*

過去一週的颱風，心想：「就算外面風大雨大，啟言都是渴望著我們能站在他的床邊聊天和陪伴。因此，無論風雨多大，我們都會站在你的身邊。」

*2. 「與創造主同行的體驗」*

在這三個月裡，我再一次反醒甚麼是基督信仰。她不是一個導人向善的信仰和堅持，而是一個有血有肉的生命經歷，與創造主同行的體驗。



*（四）政府「跨部門工作小組」：尾聲何期

