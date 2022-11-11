MIRROR演唱會｜消息指有人疑為加快取得演出許可　故意虛報文件

今年7月28日第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會發生恐怖墮屏意外，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創。調查近3個半月，據悉政府今日（11日）會交代調查結果。警方今早約6時，先後於筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山上門拘捕4男1女（40至63歲），涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」，5人被帶返紅磡警署調查。

消息指，警方經初步調查，發現承辦商提交予政府的文件與裝置實際的狀況有出入，懷疑是故意虛報，不排除有人為盡快取得演出許可或其他目的。據知，警方調查又發現，相關被捕人士並無做到適當措施，以確保整個裝置達到安全水平。



▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼



+ 2

據了解，被捕5人均為總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的職員，包括製作總監、項目經理及負責舞台工程的高級監工。其中被捕女子居於筲箕灣東旭苑東緻閣，她為總承辦商藝能工程的項目經理，涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」兩宗罪被捕。今早約6時50分，她在警員押解下離開住所，被帶返紅磡警署調查。

政府跨部門工作小組早前交代初步調查結果時表示，出事的鋼索經放大5,000倍後，可見斷裂表面有金屬疲勞條紋，但原因仍待調查。工作小組於9月23日提交報告，認為是涉事鋼索材料「金屬疲勞」老化而令事故發生，而出事原因有太多不同因素影響，很難指一方需要負全責，加上工作小組、警方及勞工處一直都未有共識，不斷修訂報告內容字眼，直至近日才提交律政司，以致調查報告於事隔3個多月才「出爐」。

▼8月12日 警方檢走起重及升降裝置、鋼索及舞台控制台▼



+ 8

▼8月7日 警方檢走涉事屏幕及一粒懷疑斷裂螺絲▼



+ 4

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



+ 6

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

