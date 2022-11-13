港鐵出軌甩門│港鐵：列車與軌旁裝置碰撞致偏離　望明早恢復服務

港鐵今早（13日）發生嚴重事故，荃灣綫油麻地站一列往中環方向列車出軌「甩門」，現場所見最少4道車門甩脫，列車車頭損毀。港鐵指檢查後發現第一卡車廂的轉向架偏離路軌，路軌旁設備亦有損毀。事發後港鐵服務大受影響，其中佐敦往返荔景站的列車服務即時暫停，至晚上仍未能恢復。

港鐵公司車務總監李家潤表示，初步調查，列車與軌旁金屬結構裝置有碰撞導致列車偏離，會於今晚收車後再進行詳細調查，又指工程人員已將第一車卡轉向架移正，稍後將移離月台，進行路軌及周邊設施的復修。



港鐵公司車務總監李家潤（右）晚上交代事故進展。（李澤彤攝）

港鐵公司車務總監李家潤今晚交代列車事故進展，再次向市民致歉，又指工程人員已將第一車卡轉向架移正，稍後將移離月台，進行路軌及周邊設施的復修。李表示由於進行復修需時，受影響路段服務今晚未能恢復，收車後仍會繼續，希望於明早恢復受影響路段服務。

李家潤又指經初步調查，列車與底旁金屬結構裝置有碰撞導致列車偏離，會於今晚收車後再進行詳細調查。他強調港鐵人員正盡力掌握需要維修位置及所需時間，今晚收車後會加強維修力量。李表示關於復修情況及明早服務安排，會於今晚稍後或明早向市民交代適切資訊。

李家潤稱港鐵一直留意乘客出行交通安排，並已安排接駁巴士，包括由荔景站來往佐敦站，及於南昌站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站前往替代路線，接載受影響乘客，並感謝市民的體諒及配合。