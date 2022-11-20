Lalamove倒瀉大閘蟹　店主失逾3千元初僅賠110元運費　最終賠九成

「倒瀉籮蟹」常用作場面混亂得難以收拾，本港近日卻上演一幕真實的「倒瀉籮蟹」意外。提供快遞送貨服務的Lalamove網約車平台的電單車，上月28日運送客戶的大閘蟹途中，於吐露港公路發生「倒瀉籮蟹」事件，司機忙亂之間無法在繁忙公路上執回大閘蟹，只好通知店主無法送貨。

店主尤小姐在事件中損失價值3,450元大閘蟹，向Lalamove索償後，起初僅獲賠110元運費，其後升至三倍運費即330元，但認為賠償金額不合理而拒絕接受。《香港01》其後向Lalamove查詢事件後，尤小姐最終獲得賠償3,000元，雙方達成協議。



Lalamove司機運送大閘蟹期間發生意外，整批蟹跌在公路中。（受訪者提供）

大閘蟹店主尤小姐表示，上月28日有客人訂購25隻8両重、價值3,450元大閘蟹，要求送貨到天水圍，她遂利用Lalamove運送服務運送該批大閘蟹，豈料之後接到該電單車司機來電，指「啲蟹跌哂落公路」，並拍下相片證明。由於整批蟹散落在公路位置所以「執唔返」，當時司機稱已告知公司，着尤小姐向公司索償。

尤小姐之後向Lalamove提交單據等文件申請賠償，初時獲回覆指會退回訂單金額，即110元，尤小姐回覆稱不能接受。之後Lalamove將賠償金額提升至「封頂」金額、車費3倍即330元，尤小姐認為與貨品價值差太大再次回絕。尤小姐對安排大感不滿，直斥「錢就識收」，認為賠償金額不合理，「咁大間公司，無理由話唔賠就唔賠」。

店家斥Lalamove員工未妥善運貨 終獲賠近九成金額

尤小姐獲悉司機將大閘蟹放在電單車車頭，認為做法不妥當，認為放車尾位置會更好，她直指Lalamove在事件上亦有責任，應指引員工妥善運貨，而不是「話唔見就唔見」。尤小姐使用Lalamove的運送服務近一年半，一直也相安無事，不過經歷「倒瀉籮蟹」事件令她卻步，感對用家無保障，指「咁以後邊個仲夠膽用」。

《香港01》其後向Lalamove查詢事件，獲回覆指，涉事司機於送貨期間遇上小型交通意外，導致貨物在過程中受到破壞，並已跟據貨物損失情況與客人達成協議。記者再向尤小姐確認，Lalamove在記者查詢之後，同日向尤小姐提出賠償方案，最終賠償3,000元，與尤小姐達成協議。

Lalamove在記者查詢之後，同日向尤小姐提出賠償方案，最終賠償3000元，與尤小姐達成協議。（受訪者提供）

各大運送平台均有免責聲名及賠償限額 大律師：無針對性法例

雖然個案因Lalamove讓步達成協議，不過根據Lalamove網站的條款及守則指，在服務期間任何遺失的物品，Lalamove將盡「最大努力」尋找該物品，但不對該物品的遺失或任何損壞負責。

Lalamove網頁列明：

「而賠償方面，在不限制前述條款的情況下，且在適用法律允許的最大範圍內，在任何情況下，Lalamove因本條款或本條款項下提供的服務而產生的或與之相關的責任，無論是基於契約、侵權(包括過失、產品責任或其他法律意見)、保證或其他，均不得超過訂單金額的三倍或港幣1,000(以較低者為准)。」

