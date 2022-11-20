Lalamove倒瀉大閘蟹　車手吐苦水：已盡力做　不放車尾箱恐弄死蟹

有大閘蟹店主上月28日利用網約車平台Lalamove召電單車運送25隻大閘蟹，總值3,450元，惟電單車在吐露港公路出意外，整批蟹跌在公路上「全軍盡墨」。店主向Lalamove索償，起初僅獲賠110元運費，經過一輪斡旋最終獲賠3,000元而達成協議。

到底為甚麼會在公路上「倒瀉籮蟹」？涉事的Lalamove電單車司機向《香港01》記者講述意外始末，並大吐苦水，強調已盡力做，稱由於擔心放車尾箱會弄死大閘蟹，只好將整袋蟹放車頭，事發後更在公路上冒險行半小時，走到事發位置查看，可惜蟹已散落一地，自己亦感不快，形容是「有苦無路訴」，呼籲大眾體諒車手，而運送大量貨物時，應選擇最適合的交通工具。



司機基於行車安全只能繼續往前駛，直至到一個可停泊的位置才將電單車停下。泊好車後他沿公路旁步行半小時返回事發位置，可惜發現「袋嘢散哂」。（受訪者提供）

「倒瀉籮蟹」的電單車司機接受《香港01》訪問，透露當日（10月28日）晚上時份接到訂單，店家希望他從大埔將25隻大閘蟹運送至天水圍。他坦言很少接「蟹單」，以往最多送遞數隻大閘蟹，運送如此大量蟹實屬首次。雖然店家有多包上數層膠袋，但他認為於事無補，始終不夠穩妥。不過當日「山長水遠」到大埔接單，店家亦趕急，只好接單「盡力做」。

司機接過蟹後便出發至天水圍，他先在大埔公路行駛了近20分鐘，一直相安無事。駛至吐露港近落馬洲位置時，由於當時夜晚公路視野較差，難發現水氹，電單車在途中「戥一戥」後聽到膠袋破爛聲，查看倒後鏡驚覺整袋大閘蟹掉落在公路中。出事後，司機基於行車安全只能繼續往前駛，直至到一個可停泊的位置才將電單車停下。泊好車後他沿公路旁步行半小時返回事發位置，可惜發現「袋嘢散哂」，路中心有數隻蟹；而許多車輛在公路上穿梭，十分危險，他形容「想執（蟹）都執唔到」。

Lalamove司機運送大閘蟹期間發生意外，整批蟹跌在公路中，因現場車流多，他無法走出馬路拾蟹。（受訪者提供）

對於店家不滿車手將蟹放在車頭而不放入車尾箱，他坦言是「驚整瓜（弄死）啲蟹」，又怕會有衛生問題，所以選擇將蟹放車頭而不放車尾箱。

司機拍下現場照片後即時致電大閘蟹店主尢小姐告知情況並致歉，同時亦向Lalamove匯報。司機直言對事件感抱歉，不過強調已盡力做，路途上的意外很難避免，表示有積極提供證據，讓店主向公司爭取賠償，不會「不了了之」。他無奈指，事發後心情不佳「有苦無路訴」，呼籲大眾體諒。直言始終是生活艱難才會從事送貨車手工作，「（如果要）賠返幾千蚊比你，我冇辨法㗎嘛真係」，又強調並非有心「賴貓」。

為避免同類事件，他認為無論是電召送貨服務的客人，還是「接order（接單）」的車手，應用最適當的方法處理貨物，比如運送大量大閘蟹，傳喚輕型貨車送會較穩妥，而非電單車，「始終蟹會郁，圓形帶刺，紮到幾實，戥一戥都有機會會跌」。若店方想節省成本，利用電單車運載重物，風險自然較大。

平台列明免責聲明及賠償限額

雖然個案因Lalamove讓步達成協議，店家尤小姐最終獲賠償3,000元。事實上根據Lalamove網站的條款及守則指，在服務期間任何遺失的物品，Lalamove將盡「最大努力」尋找該物品，但不對該物品的遺失或任何損壞負責。大律師認為目前賠償限額機制合理，需要平衡營運者風險，用家使用服務前應先了解條款（見另稿）。