誤闖盧吉道禁區｜路政署臨時拆2米欄解困　將向司機追討工程費用

昨日，又一輛客貨車誤闖山頂盧吉道，在窄路彎位動彈不得，進退兩難。經過一晚，仍未能解困，至今午，在路政署人員協助拆欄，客貨車終逃出生天。惜車頭泵把鬆脫，玻璃窗均損毀，若計算拖車費、車輛維修費，定必需破財一筆。不過究竟撞毀公物，動員路政署拆卸再重新安裝圍欄，賠償金額又如何計算？路政署回覆，今日派承建商到場移除約2米長的欄杆，以騰出空間，事後已即時裝回欄杆，未來將向涉事人士追討有關費用。



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翻查以往資料，路上駕駛者若發生交通意外，撞毀公共設施，例如欄杆、路牌、街燈、水龍頭等。政府索償程序如下，首先涉事司機需報警備案，警務處再負責交通意外調查及檢控工作，路政署再派員實地視察，決定需要維修範圍，並依維修工程合約，計算工程成本，最終向負責人發出付款通知書追討賠償 。若司機未有賠償，署方會交予律政司處理。

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盧吉道屬禁區，須申請禁區紙才能進入。（黃偉民攝）

政府每年處理逾千宗索償個案，金額由千元至數十萬不等。其中最常損毀的欄杆則按每米$400計算；撞毀路牌罰款$500；撞毀防撞欄、風琴式防撞欄則需罰$9000；紅綠燈、電燈柱的賠償價目需約$15,000。

而盧吉道屬禁區，路口設有「持許可證者方可進入」的路牌部份，道段只闊1.7米至1.9米，居民需要向運輸署申請禁區紙入才獲准於道路行車。若未經許可下進入，將遭罰定額罰款通知書，罰款$320元。

路政署：已即時裝回欄杆 將向涉事人士追討費用

路政署回覆指，署方負責維修保養有關路段，其交通管理的工作，包括訂立限制車輛使用的措施，則由相關交通管理部門負責。署方今日接獲警方要求，就一宗車輛被困盧吉道的個案提供協助，逐安排承建商到場按警方指示臨時移除約2米長的欄杆，以騰出空間讓被困的車輛駛離該路段，事後承建商亦已即時裝回欄杆。事件中受影響的欄杆及其他受損道路設施屬政府公物，署方會在相關部門完成調查後，按實際情況及既定機制向涉事人士追討有關費用。