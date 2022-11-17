客貨車困盧吉道24小時終解圍　跑友曾好言相勸勿前行：佢唔聽我講

一架客貨車昨午（16日）起被困於山頂盧吉道禁區窄路，通宵亦未能解圍。今早（17日）11時許，司機與3名朋友上山分工合作以圖褪車解困，豈料前進後退均不得要領，擾攘3小時徒勞無功，最終司機決定「硬爆」褪車，被困24小時後終重出生天，惟客貨車頭尾及車身多處刮花、損毀。

跑友韋先生今日再到現場，親身直擊客貨車「硬爆」解困過程，他受訪時稱，昨午1時半跑步途經上址，已見到客貨車被困於盧吉道，當時該車已有一塊玻璃爆裂。他指，當時客貨車由一名司機駕駛，另有一名跟車落車「睇位」。韋先生見狀已好言相勸，著二人勿向前駛：「唔好再行啦，前面會愈來愈窄。」跟車人士回應：「知啦知啦。」韋先生聽罷離開現場，他跑了一圈後，約下午2時許折返現場，豈知卻發現客貨車繼續駛前，並卡在前方路段。他形容，當時已有多塊玻璃破裂，碎片散落一地。韋生直言：「（一早）褪位仲有得救，有個凹位可以調頭。（佢哋）唔聽我講，係要向前行。」



跑友韋先生今日再到現場，親身直擊客貨車「硬爆」解困過程。（黃偉民攝）

今日負責駕駛客貨車「硬爆」解困的車手Ｍr.Shad表示，昨午駕車駛入山頂盧吉道的司機是客貨車的車主。車主原來打算運送一批衣服，豈料卻被困盧吉道，最終送貨不成，最慘是客貨車通宵未能解圍。車主今早四處尋找駕駛技術良好的車手幫忙，而Ｍr.Shad則應邀幫忙，今午他終成功駕車駛出盧吉道。