警「童行‧同心」計劃宣傳防虐兒　社會實驗小女孩獨留街頭極警世

本港本年首10個月的虐兒案較去年同期有輕微上升趨勢，警方指不少案件是由照顧兒童的人士發現並主動舉報，又或是兒童本身受到虐待並主動尋求協助，反映社會大眾對虐待兒童案件日趨關注，對保護兒童的意識亦日漸增強。為提升市民對保護兒童的意識，警務處舉辦「童行‧同心」保護兒童計劃2022，並以「旁觀者Change」為主題，透過一系列教育及宣傳活動，呼籲市民及早識別並主動介入虐兒事件。

為配合有關計劃，警方於今年7月曾在荃灣大河道街頭做社會實驗，讓一名小女孩獨留在街頭，然後在遠處拍攝情況。在一個小時的實驗中，現場有超過3,500人經過，當中只有6人上前慰問女童。警方希望藉着實驗喚醒市民，只要主動一點，就可能可以阻止一宗虐兒事件發生。



小女孩獨留在荃灣街頭，在一個小時的實驗中，現場有超過3,500人經過，當中只有6人上前慰問女童。（【 保護兒童計劃2022 • 「旁觀者Change」社會實驗結果 】截圖）

活動閉幕禮暨頒獎典禮於今日（20日）舉行，警務處副處長（行動）袁旭健、社會福利署署長李佩詩、保護兒童計劃大使郭晶晶和蘇樺偉，以及警務處刑事及保安處處長葉雲龍、助理處長（刑事）鍾詠敏、總警司（刑事支援）余鎧均及警察高級臨床心理學家麥詠芬應邀擔任主禮嘉賓。同時，香港殘疾人奧委會及「神奇小子」蘇樺偉亦出席典禮，分享成長路上的心路歷程。

警務處副處長（行動）袁旭健先生在頒獎禮上致辭，呼籲市民及早識別並主動介入虐待兒童事件。（警方提供圖片）

警務處副處長（行動）袁旭健先生在頒獎禮上致辭時表示，本年首10個月的虐兒案件數目與去年同期比較，有輕微上升的趨勢，不少案件是由照顧兒童的人士發現並主動舉報，又或是兒童本身受到虐待並主動尋求協助。此現象反映社會大眾對虐待兒童案件日趨關注，對保護兒童的意識亦日漸增強。

袁旭健續指，政府現就強制舉報虐兒的機制進行立法，進一步保障兒童的福祉，同時亦大大提升社會對舉報虐兒案件的意識。袁旭健相信市民大眾普遍已有共識，就是社會各界都要為保護兒童出一分力，因此現時就強制舉報虐兒機制進行立法工作是一個成熟的時機。

為配合「童行‧同心」保護兒童計劃2022，警務處推出了一系列的活動，包括進階版的一站式網絡應用程式（www.ChildProtection.gov.hk）、新一輯與保護兒童有關的動畫、進行了首個以旁觀者為題的社會實驗、舉辦了「小小英雄」徽章設計比賽，以及電車流動展覽等。

當中，以高小學生為目標對象的「小小英雄」徽章設計比賽吸引了超過150間學校共一萬名學生參與。參賽者不但有無限創意，所有作品更極具啟發意義，成功培養學生同理心及勇氣，鼓勵他們打破旁觀者效應，80多名得獎者從主禮嘉賓手上獲頒不同獎項。

警方做了社會實驗，模擬一個媽媽獨留一個小妹妹在荃灣大河道街頭，留意有否市民會伸出援手。（【 保護兒童計劃2022 • 「旁觀者Change」社會實驗結果 】截圖）

計劃另一個主打項目是以大眾為對象的社會實驗。警方在今年7月做了「旁觀者Change」社會實驗，模擬媽媽把小女孩獨留街上的情景，留意有否市民會伸出援手。該名小女孩獨自留在荃灣大河道街頭，有人員在遠處拍攝情況，留意有否市民會伸出援手。在歷時一個小時的過程中，有超過3,500人經過，但只有180人回看，當中只有6人上前慰問女童，即僅佔回頭看望人士的3％。警方希望藉着實驗喚醒市民，只要大家主動伸出援手，就可能可以阻止一宗虐兒事件發生。

「神奇小子」蘇樺偉亦在閉幕典禮上分享他在成長路上遇到種種的逆境。（警方提供圖片）

香港殘疾人奧委會及「神奇小子」蘇樺偉先生亦壓軸出席典禮，分享他在成長路上遇到種種的逆境，他指慶幸身邊有很多支持他的人，並一直鼓勵他積極面對種種問題。他又勉勵大家遇到逆境時要尋求協助，以積極進取的態度去解決問題，逆境終於是會過去的，並取得成功。