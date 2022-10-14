街頭實驗僅約0.1%途人關心留街頭女孩　警方：你可能係唯一拯救者

近年香港發生不少虐兒案，警方今日（14日）公布今年1月至8月虐兒案數字，當中涉及「侵害兒童人身罪行」，即虐打，非人道對待等有427宗，較去年同期增6%。警方呼籲市民多留意身邊的兒童，例如鄰居家庭有否經常有小孩哭鬧：「可能你就係佢唯一拯救者」。



刑事總部刑事支援科高級警司 (支援隊主管) 李經晞就呼籲市民多留意身邊的兒童有否異樣。(梁晉穎攝)

今年頭八個月虐兒案總數795宗 涉侵害兒童人身罪行升6%

警方今日舉行「保護兒童月」記者會，公布今年1月至8月的虐兒案數字，當中「侵害兒童人身罪行」，即虐打，非人道對待等，數字有427宗，較去年同期增加24宗。而「侵害兒童性罪行」有368宗，雖然較去年同期減少9宗，但兩者總和較去年同期增1.9%。

虐兒案數字較去年同期上升。(警方提供數字)

警方：行多一步可能就已阻止一個悲劇發生

刑事總部刑事支援科高級警司 (支援隊主管) 李經晞呼籲市民多留意身邊的兒童有否異樣，不論是居住大廈的鄰居，會否經常有小孩哭鬧，發岀吵架或大人大聲責罵的聲音;或者本來該小孩經常見到他上學，但突然整個月未有見他上學。甚至可能街邊的一個小孩，自己留在街中。她指其實只要行多一步去詢問，可能就已經阻止一個悲劇發生「可能你就係佢唯一既拯救者」。

警荃灣街頭實驗 一小時只6途人問獨留街頭女孩需否幫忙

為了解港人的保護兒童意識，以更容易教育公眾，警方在今年7月做了一個街頭社會實驗，模擬一個媽媽獨留一個小妹妹在荃灣大河道街頭，然後在遠處拍攝小女孩一小時，留意有否市民會伸出援手。警察臨床心理學家馮浩堅分析初步結果，指有3588人在該一小時經過小女孩，但只有180人是有回頭留意一下小女孩。而180人當中，更只有6人詢問小女孩需要求助與否。

警方做了社會實驗，模擬一個媽媽獨留一個小妹妹在荃灣大河道街頭，留意有否市民會伸出援手。(警方提供影片截)

馮浩堅指，他們有追問部分有留意，但無幫忙女孩的人，大部分人都是因為怕以為是騙局，或者因為怕有誤會，但其實心底都是想伸出援手。

馮浩堅:「有一對情侶，企左係幾個燈位前，好遠望左小妹妹十幾分鐘，直到佢地見到有人幫忙，先至走開，我地問返佢地點解會唔埋去，佢地話因為怕尷尬，不如等人嚟幫，而且因為見到我地遠處有部cam。」

警察臨床心理學家馮浩堅(右)呼籲市民行岀第一步幫助有需要兒童，其他旁觀者都會一起幫忙。(梁晉穎攝)

馮浩堅指，警方另外做了340份問卷調查，當中有5條問題問及受訪者有否留意鄰居有虐兒情況。有123人，即36%的受訪者指都表示有聽過鄰居有小孩哭鬧。但這123人中，有70人都沒有進一步行動。有聽過小孩哭鬧的受訪者中，有34%覺得不大問題，亦有21%的人覺得始終是別人家事，不便插手。

馮浩堅認為，香港人是有保護兒童的意識，但未知如何去協助或不敢協助。或者見到有旁觀者，就覺得旁觀者會幫忙，「唔一定要係我幫」。他呼籲市民只要肯行岀第一步，主動幫助有需要兒童，其他旁觀者都會一起幫忙。

警去年設易受傷害證人支援組 受害兒童不需上庭重提事件

警方表示，由於虐兒案受害者的年紀較少，他們自上年7月成立「易受傷害證人支援組」，讓受訓的臨床心理學家，警員或社工向虐兒案受害者錄口供，而且錄口供的影片可作呈堂証供，讓受害者不需上庭重提事件。同時他們會做一系主任保護兒童宣傳，如電車展覽，升級流動應用程式設有聊天機械人，可向求助者提供支援或社福機構聯絡方法。同時會做更多外展計劃，跟不同家庭做活動。