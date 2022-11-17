防止虐待兒童會接168宗懷疑虐兒個案　6至8歲高危　停課加劇矛盾

懷疑虐兒個案近年時有所聞，防止虐待兒童會今日（17日）公布2021/22年度求助數據，合共收到1,136宗查詢及舉報，較上年度940宗升近420宗，當中168宗、即15%為懷疑虐兒個案，按年跌16%。



在68宗懷疑虐兒個案中，涉及202名懷疑被虐兒童，他們最多是介乎6至8歲，防止虐待兒童會指，學前至小學階段多兒童疑遭虐待，可能與家長面對子女選校壓力、擔心子女成績未能達至學校要求有關，疫情下停課兒童未能參與課外活動，只能困在家中，亦激化親子矛盾。



防止虐待兒童會11月17日公布最新虐兒數據。(鄧康翹攝）

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，1,136宗的查詢及舉報只是冰山一角，未足以反映實際情況，她指出除了關注兒童所受的身體虐待外，大眾亦需要關注兒童受心理虐待個案，擔心有更多的隱藏個案在社區中未被發現。

在168宗懷疑虐兒個案中，共涉及202名懷疑被虐兒童，他們最多是介乎 6至8歲，有 54 人(27%)，其次是 3 至 5 歲，有 43 人(21%)，年齡在 9 至 11 歲的也有 36 人(18%)。

黃翠玲分析，兒童大多在學前教育至小學的階段受到虐待，原因可能是家長面對子女選校的壓力、擔心子女成績未能達至學校要求，造成親子間的矛盾激化，加上疫情停課及提早放暑假，兒童未能參與課外活動，只能困在家中，以致兒童有較長時間接觸網絡遊戲，促使親子衝突加劇。

她認為在疫情期間，特殊教育需要兒童的被虐情況同樣值得關注，因受疫情影響下學校和社區資源減少，父母和照顧者的照顧壓力增加，同時讓兒童處於隱藏危機中。

另外，個案中，身體虐待佔逾六成56%（96宗），較去年上升約8%；疏忽照顧17宗（10%）心理虐待（10宗）、性侵犯（12宗）及多種虐待（19宗）各佔近一成。

七成施虐者是家庭成員 體罰可造成兒童以暴制暴

黃翠玲指，有家長認為體罰可有效管制兒童負面情緒或行為，但實際只會造成親子關係疏離，兒童更有可能學會「以暴制暴」造成惡性循環。強調嚴重的體罰會使兒童致死。在168名懷疑虐兒者中，近七成（183名）是家庭成員，反映越親近的人越有可能向兒童施虐。

社會嚴重忽視羞辱、孤立等心理虐待個案

防止虐待兒童會今年度錄得10宗心理虐待個案，比上年度少10宗。黃翠玲認為，心理虐待（包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童的情緒反應等）被社會嚴重忽視，是因為很多人都難以辦識，或是輕視其嚴重性，因此較少人舉報。

倡盡快落實強制舉報虐兒機制

防止虐待兒童會促請政府接納發法改會建議，訂立針對虐兒的「沒有保護罪」，提高現時《侵害人身罪》的刑罰、盡快實行強制舉報懷疑虐待兒童、立法全面禁止體罰等。問到對政府在2023年訂立強制舉報虐兒個案機制的看法，防止虐待兒童會主席張志雄表示：「喺現階段希望專業人士能加強培訓，學會辨識懷疑虐兒同作出舉報，提高對細路仔嘅保障。」黃翠玲則預料，隨著未來立法強制舉報虐兒，舉報數字會上升。